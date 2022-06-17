美國駐華大使料中國清零政策持續到明年初 恐影響投資

中國新冠肺炎疫情持續，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）預計，中國的動態清零政策將持續到明年初，這影響美國和歐洲對華投資的積極性，認為在限制措施結束前，對華投資會「舉棋不定」。

早上海疫情封控衝擊經濟和供應鏈，最近才剛解封，惟近日北京再現新冠感染病例，引發外界擔憂中國經濟前景。

防疫規定不確定性 企業難決心加大投資

綜合外電報道，伯恩斯周四（16日）出席布魯金斯學會一個線上活動時表示，他認為將不得不長期忍受這個問題。他提到，「我的假設是，我們可能會看到『清零政策』持續到2023年最初的幾個月，這是中國政府發出的信號」。

▲ 美國駐華大使伯恩斯。（資料圖片）

他表示，上海嚴苛封控導致很多美國商務人士離開中國；駐華大使館和上海總領館一度安排了80名領事官員全天候運作，協助「想要離開、需要水和食物、需要醫療」的美國公民。

儘管外資企業無法完全撤出中國市場，但伯恩斯表示，在地商會的調查和對話顯示，防疫規定的不確定性，令企業無法下定加大投資的決心，認為企業在這一切措施結束前，對未來的投資仍會舉棋不定。

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不影響本地區安全 中美可以成熟方式競爭

美國之音報道，伯恩斯又提及日前所指美中關係處於1972年以來的最低谷，是一個「真實的陳述」。但他強調，兩國關係很大程度上處於競爭模式，但這種競爭不必是對抗性。

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他指出，中國政府近年的作為引發許多國家擔憂，並不只有美國，包括在中印邊境、南海、東海的行為。在經濟領域，傾銷、使用國家補貼，使美企遭受不公平競爭。

伯恩斯表示，雙方可以一種不影響本地區安全的成熟方式競爭。這是兩國政府的責任。

他指出，與中國競爭是拜登政府對華策略的一個重要組成部分，這不僅體現在經貿領域，也體現在對技術領先地位爭奪，以及軍力和部署上的戰略競爭。他說，美國非常認真的看待這個問題，這就是為什麼美國希望就美中關係的發展建立護欄，避免或降低雙方爆發無意衝突的可能性。

另外，伯恩斯批評中國社交媒體屏蔽美國國務卿布林肯5月的對華政策演說，「我們把演講放在微博和微信上，大約兩個半小時內就被審查」，大使館幾天後重新發布，再次被刪除。

在兩岸問題上，據中央社，伯恩斯稱，中國曾允諾和平處理兩岸，卻升級對台言論、侵擾台灣周邊領域，美方正積極與北京交涉，敦促中方守諾。他又強調美國政策沒變，希望兩岸分歧和平解決。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，日前同美國國家安全顧問沙利文在盧森堡會晤時，指一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，致使中美關係陷入十分困難的境地。他說，中美關係處在關鍵十字路口。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。

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責任編輯：林佩怡

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