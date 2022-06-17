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內地停止執行《關於禁止野生動物交易的公告》

社會熱點 11:08 2022/06/17

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市場監管總局、農業農村部等三部門發佈公告，正式停止執行禁止野生動物買賣的相關規定。該規定已實際一年多，旨在防止新冠病毒通過野生動物傳播。

公告指，《關於禁止野生動物交易的公告》是為了嚴防疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，於2020年1月26日發布實施的。隨後全國人大常委會公佈並施行的《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，對全面禁止野生動物非法交易、濫食行為等作出明確規定，使禁止交易、食用的野生動物範圍進一步明確。農業農村部同年公佈《國家畜禽遺傳資源目錄》，使在養陸生野生動物與家畜家禽界限進一步清晰。

基於相關法規制度進一步完善，三部門決定停止執行《關於禁止野生動物交易的公告》，各地仍要依據《野生動物保護法》《漁業法》《動物防疫法》，以及全國人大常委會通過的有關法律法規，繼續加強陸生、水生野生動物保護管理，加大對非法野生動物交易、濫食野生動物行為的打擊力度。

《關於禁止野生動物交易的公告》的主要內容包括嚴禁野生動物轉運販賣，嚴禁農貿市場、超市、餐飲單位、電商平台以任何形式買賣，並鼓勵大眾舉報。

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責任編輯：陳建錫

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