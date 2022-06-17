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多地取消常態化核酸檢測或查驗核酸證明

社會熱點 11:38 2022/06/17

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疫情緩和下，內地多個城市包括廣東惠州、山東德州、江蘇海安等已取消了常態化核酸檢測，或放寬在日常出行中對核酸證明的查驗。

人民日報社旗下《健康時報》整理，山東德州本月中旬發布《關於調整有關疫情防控政策的通告》，進入戲院不再要求48小時核酸檢測證明。廣東惠州的機場、火車站和巴士詞等出行站場，不再要求出行旅客持有48小時核酸檢測陰性證明。江蘇海安、通州灣示範區暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。

在安徽，宣城績溪縣、黃山高新區、黃山風景區、黃山歙縣，因應轄區已降為低風險地區，分別取消了每周的定期檢測，要求全民「應檢盡檢」的工作。

國家衛健委官員上周明確，沒有發生疫情、沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為常態；低風險地區、低風險人群，沒有必要頻繁進行核酸檢測，核酸檢測的重點應放在高風險人群和高風險崗位的工作人員，以及有疫情的地區。

野村此前推算，以中國多人混檢平均每人檢測成本3.5元（人民幣，下同）、每次耗時20分鐘為例，假設全國平時需要接受常規核酸檢測的8億人中，平均70%的人口每三日一檢，每年的直接和間接經濟成本約1.4萬億元，其中3000億元由地方財政支付。彭博計算，這佔地方本級一般公共預算收入的12%。

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責任編輯：陳建錫

 

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