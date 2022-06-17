山東教師傳抗議薪金降至10幾年前水平 官方回應

內地經濟放緩之際，頻傳減薪消息。近日有傳山東煙台開發區有教師抗議，不滿被追回收入，還要將薪水減至10多年前的水平。據報，官方昨日（16日）回應稱，區裡成立工作組入駐各個學校，安撫、傾聽老師訴求，目前已妥善解決，教學秩序已恢復。

網傳一封「開發區老師給學生家長的一封信」，提到「不僅近兩年的時間沒發績效考核，還要往回掏出5至10萬的收入，還要接受工資降到10幾年前水平的事實；有2020年引述的高校人才，竟缺兩個月的工資... ...」請求領導開會解釋，領導卻避而不談。

信中表示，「我們很無助，因為我們承受了開發區的高額房價，我們上有老下有小，我們也並沒有那麼多的社會資源來解決生活中遇到的難題，那些剛畢業的老師，被開發區招聘條件誘惑而來，面對的卻是一片狼藉的慘況，他們的青春找誰彌補？據我們所知大批東北師範大學和陝西師範大學的應屆畢業生，已經在觀望解約。」

▲ 網傳「開發區老師給學生家長的一封信」

▲ 網傳「開發區老師給學生家長的一封信」

網上圖片顯示，在煙台開發區一間學校門口，有大批教師聚集喊口號。據煙台開發區教育局辦公室工作人員回應稱，就此事市委連夜開會成立工作專班，區裡成立工作組入駐各個學校，主要內容包括安撫老師、傾聽老師訴求等，目前事件已妥善解決，今早各校教學秩序已恢復。

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責任編輯：林佩怡

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