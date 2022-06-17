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胡錫進談賦紅碼阻維權：維穩思維極化不符社會治理規律

社會熱點 11:54 2022/06/17

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河南多間村鎮銀行爆雷，有儲戶前往鄭州維權卻發現健康碼變成紅色，被當地要求隔離或離開，事件引發輿論關注，有人質疑濫用防疫措施。《環球時報》前總編胡錫進發文稱，中國針對基層的維穩標準應適當放松，出了事也要致力於解決問題本身。他指，維穩的思維如果極化，不符合社會治理的基本規律。

胡錫進發文談及賦紅碼現象，他說，這顯然不合法，屬於濫用公權，但能阻止儲戶前往鄭州維權，先排除一些儲戶聚集抗議的風險，得一時安。

他說，政府應致力於把事情本身辦好，出了事也要致力於解決問題本身，如果事情就是僵在了那裡，一時處理不了，那就應當接受這件事在社會治理的層面上留下一道劃痕或者烙印，不應試圖把事情熨的平平整整的，在社會面上就像什麼都沒有發生一樣。

如果強令什麼事都不能出，社會即使很平靜，也是強管出來的，那樣的話社會可能失去韌性，一旦出問題小事也會像大事，產生不該有的影響和衝擊。

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

他談到維穩時說，中國針對基層的維穩標準應適當放松，不應只要有幾個人在某地舉舉牌子，喊兩聲口號，就認定那裡「出事了」，就要對當地領導追責。各地盡量維持秩序，但不應要求什麼問題都不許出，那樣的話會把地方上的干部逼得「走投無路」，「不出事」就會成為排在最前面的思維，什麼辦法能促進維穩就先用了再說。

胡錫進強調，維穩的思維如果極化，不符合社會治理的基本規律。近年來各地偶爾出現一些人聚集、喊口號，基本全都是在民生層面就具體利益的維權行為，並不構成衝擊國家治理全局的風險。國家當然要堅持將這類摩擦在早期就平息下去的原則，並且鼓勵防患於未然，但同時不應將「不出問題」的標準定的過高，尤其不應輕易對基層干部追責。否則的話就會導致體制內的「維穩焦慮」，各地政府、尤其是基層政府就會把實現「不出事」的目標放在盡量化解矛盾本身並且依法施政之上。

河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼

責任編輯：尹航

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