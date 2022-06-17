【大灣區】國務院：支持廣州南沙打造面向世界的重要戰略性平台

近日，國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（以下簡稱《南沙方案》），支持南沙打造成為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台。

粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任丛亮今日（17日）在《人民日報》發文指，《南沙方案》提出了2025年和2035年兩個階段發展目標和五大方面任務。按照以點帶面、循序漸進的建設時序，近期重點突出23平方公里的先行啟動區，統籌好803平方公里的南沙全域，加快實施《南沙方案》各項重點任務。

該《方案》明確，到2025年，南沙粵港澳聯合科技創新體制機制更加完善，產業合作不斷深化，區域創新和產業轉化體系初步構建﹔青年創業就業合作水平進一步提升，教育、醫療等優質公共資源加速集聚，成為港澳青年安居樂業的新家園﹔市場化法治化國際化營商環境基本形成，攜手參與「一帶一路」建設取得明顯成效﹔綠色智慧節能低碳的園區建設運營模式基本確立，先行啟動區建設取得重大進展。

到2035年，南沙區域創新和產業轉化體系更趨成熟，國際科技成果轉移轉化能力明顯提升﹔生產生活環境日臻完善，公共服務達到世界先進水平，區域內港澳居民數量顯著提升﹔國際一流的營商環境進一步完善，在粵港澳大灣區參與國際合作競爭中發揮引領作用，攜手港澳建成高水平對外開放門戶，成為粵港澳全面合作的重要平台。

《方案》從五個方面部署了主要任務。一是建設科技創新產業合作基地。強化粵港澳科技聯合創新，打造重大科技創新平台，培育發展高新技術產業，推動國際化高端人才集聚。二是創建青年創業就業合作平台。協同推進青年創新創業，提升實習就業保障水平，加強青少年人文交流。三是共建高水平對外開放門戶。建設中國企業“走出去”綜合服務基地，增強國際航運物流樞紐功能，加強國際經濟合作，構建國際交往新平台。四是打造規則銜接機制對接高地。打造國際一流營商環境，有序推進金融市場互聯互通，提升公共服務和社會管理相互銜接水平。五是建立高質量城市發展標杆。加強城市規劃建設領域合作，穩步推進智慧城市建設和粵港澳教育合作，便利港澳居民就醫養老，強化生態環境聯建聯防聯治。

【大灣區】國務院：加快研究在南沙設粵港澳大灣區國際商業銀行

【大灣區】羅湖口岸將規劃重建 接軌港鐵貫通北都

責任編輯：袁瑋婧