中國第3艘航母「福建艦」下水 首次配備電磁彈射（有片）

央視報道，中國第3艘航空母艦下水命名儀式今日（17日）上午江南造船廠舉行，隨後將展開海試。新航母命名「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號18。

報道指，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬。

國內專家此前指，新航母與遼寧艦、山東艦完全不同，後兩者是基於蘇聯時期技術的航母，而新航母完全自行設計和製造，採用最先進的電磁彈射技術，目前全球能夠掌握這技術的國家只有兩個，就是美國與中國，而美國也是在這幾年才完成了「福特級」航母的建造，擁有了電磁彈射航母。

專家指，中國建造具有自己特色的國產航母，一上來就是媲美美國頂級航母的配置，所以新航母的意義，不管從哪個角度來講，都是極其重大的。

美國The Drive網站解釋，彈射器可以大大增加飛機的有效載荷，讓艦載機設計具有更多的可能性， 福建艦使用的是電磁彈射器而不是傳統的蒸汽彈射器。 根據美國海軍「福特級」的經驗，理論上電磁彈射器可以減少艦載機在起飛過程中的損耗，擴大彈射器可以使用的艦載機範圍，包括彈射更輕小的無人機。

華盛頓戰略國際研究中心（CSIS）研究員則曾指，新航母顯示中國海軍擴軍的穩步進展，其一旦服役，將大幅提高中國確保近海利益的能力，同時也會使中國海軍能將力量投射到離中國更遠的地方。同時，所有跡像都表明，中國將以相同的速度打造第4艘、第5艘，甚至可能第6艘航母。

責任編輯：陳建錫