受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成

受疫情和封控衝擊，上海5月份消費按年再跌逾三成半，今年頭五個月，消費、固定資產投資分別按年跌約兩成，商品房新開工面積跌逾六成。

上海市統計局今日（17日）公布，1-5月，該市實現社會消費品零售總額6047億元（人民幣，下同），按年下降18.7%。分行業看，批發和零售業實現零售額5643億元，下降17.5%；住宿和餐飲業實現零售額404億元，下降32.2%。單看5月，社會消費品零售總額948億元，下降36.5%，但比4月收窄。

固定資產投資比去年同期下降21.2%。三大投資領域中，城市基礎設施投資比去年同期下降41.3%；工業投資下降22.1%；房地產開發投資下降18.0%。全市三大產業投資中，第一產業投資比去年同期下降57.3%；第二產業投資下降22.1%；第三產業投資下降21.0%。

房地產開發投資方面，1-5月，比去年同期下降18.0%，商品房新開工面積476萬平方米，下降61.8%。其中，住宅新開工面積248萬平方米，下降54.3%。商品房銷售面積461萬平方米，下降23.0%。

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責任編輯：陳建錫