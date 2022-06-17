中國前財長樓繼偉：不當封堵對經濟造成重大不利影響

新冠肺炎疫情及封控措施，衝擊中國經濟。中國前財政部部長樓繼偉表示，3月以來動態清零的防控辦法受到嚴重挑戰，在疫情防控中出硫「類公地悲劇」現象，又指不當封堵的影響是全局性，且很難追責，並對經濟造成重大不利影響。

樓繼偉周四（16日）在「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」發表上述觀點。他解釋，經濟學上的「公地悲劇」，是指私有土地所有者可無償利用一塊公地，造成公地的過度利用並荒廢，最終使所有使用者受損。

他續稱，公共衛生事件防控主要靠公共部門，往往偏向於封堵，一個城鎮、街區出現疫情，信息明確、便於問責，但不當封堵造成交通阻斷、產業鏈不能接續、人員不能復工，影響是全局性的、很難追責，但對經濟造成重大不利影響，所有參與者都受到損害。

疫情防控九不准等下 局面受控經濟漸恢復

▲ 樓繼偉（資料圖片）

他認為，公地悲劇的解決方法之一，是加強管制公共資源的使用。為此，中央部門已出台相關政策，包括嚴格防止阻斷交通、「疫情防控九不准」等，並開始嚴格督查，目前局面已經得到控制，經濟逐步恢復。

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對於中國經濟，樓繼偉指出，與全球通貨膨脹相比，中國目前需要著重解決的重點問題，是「三重壓力」，即供給衝擊，需求不足，預期轉弱。據他表示，中國有輸入性通脹壓力，但由於最終消費不足，壓力主要消化在產業鏈各個環節。

他表示，下一步，中國需要總結疫情防控經驗教訓，進一步改善應對政策，更有力的推出改革開放舉措，強化增長內生動力，從根本上扭轉「三重壓力」。

責任編輯：林佩怡

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