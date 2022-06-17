618購物節單量暴漲遇人手不足 上海快遞高峰變「慢遞」

內地「618」購物節來臨，上海全面恢復正常生產生活秩序，電商物流將迎來高峰期。但由於前期封控時間較長，疊加購物節促銷單量暴漲，導致不少快遞塞車淪為「慢遞」。另有大量快遞因不能送貨上門，在社區門口堆積成山。

據內媒「周到上海」報導，進入6月，上海各大快遞全面恢復正常運營，但不少市民卻反映發貨的時效問題，表示「快遞的送貨速度變慢」、「下單好幾天卻沒收到物流信息」、「明明看到包裹已到達上海了卻卡在轉運站一動不動」。

解封即迎購物節 快遞企業準備時間不足

報導稱，儘管目前物流已經全面恢復，但受到防疫政策影響，外地司機無法直接進入上海，需要在服務站進行「接力運輸」，而貨物抵達上海轉運中心後，還須要消毒殺菌並靜置一段時間後才能分配運送，因此運輸時效會比之前慢一些。

申通上海轉運中心經理汪秋貴表示，現在每天進入上海的快遞量達到150萬件左右，和去年同期相比上漲了30%。他解釋，如此大的單量主要是兩大因素疊加：一是此次「618」大促帶來的大量訂單，還有就是此前封控期間，全國各地積壓的一些快件在這段時間集中湧入，讓轉運中心和網點面臨很大壓力。

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除了疫情防控帶來的影響，以及單量暴增帶來的壓力外，此次快遞變慢還有一大因素，就是留給各大快遞企業的備戰時間不足。

快遞企業對「618」、「雙11」等快遞高峰，已有一套應對的標準作業流程，只要準備充分，一般而言都能平安度過。但今年上海情況特殊，受到疫情影響，1日解封後隨即要投入「618」的考驗，導致物流業者的準備稍顯倉促。

不能送貨上門 快遞堆積如山

某快遞公司負責人表示，以快遞人員為例，目前各大網點的返崗率大概在八九成左右，全員到崗的很少，「以往快遞高峰前都需要補充人手，但現在不僅沒有補充，原有的人手還有流失，加之快遞單量更多，必然導致有些網點爆倉，快遞時效性降低。」

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此外，上海不少小區規定快遞不能送貨上門，也造成配送問題凸出。有小區物業表示，主要是出於防疫安全考慮，集中接收可以進行消毒和靜默處理，避免快遞員和包裹直接進出造成病毒傳播風險。

在不能送貨上門的情況下， 有小區搭起層架放置包裹快遞，待消殺靜置後再安排居民自取；也有小區簡單在地面放了幾個框，或直接將快遞擺在地面上，居民來取件的時候，也只能從地上的一堆包裹中尋找。然而並非所有住戶都能立即取件，加上物流車一輛一輛前來卸貨，因此近期不少社區門口出現了快遞堆積成小山的情形。

責任編輯：易燕丹

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