中美借台灣問題互放狠話 緩和局勢才是真實意圖？

中美近期多次在台灣問題上激烈交鋒，美媒指，這一定程度上為緩和緊張局勢提供了掩護，中美都不願發生戰爭，言辭上表現強硬是「政治正確」的做法。

《華爾街日報》引述多名前任和現任外交官分析，美國防長奧斯汀在上周的香格裡拉對話發言，將中國描繪為亞太地區一股好戰的力量，批評其在台灣周邊的軍事活動破壞地區穩定。中國防長魏鳳和反擊，直指美國才是威脅，並警告說中國軍隊將不惜一戰，以捍衛北京方面對台灣的主權主張。

「言辭上表現得強硬在政治上是恰當之舉。」一位台灣外交官指，在中美台棘手關係的敏感時刻，事情最好私下討論而不是公開爭吵。魏鳳和明確在台灣問題上不惜一戰的言論，可能聽起來令人警覺，但這並不代表北京方面的姿態有任何根本改變，「北京早就認識到，避免碰撞的唯一辦法是保持接觸」。

高層會面顯示交流「解凍」

一些中國國防官員和獨立的國防分析人士也認為，中美關係正朝著更穩定的方向發展，而最近兩國高官在新加坡、歐洲會晤，證明雙方高層交流正在解凍。

前中國外交官、現任中國蘇州大學教授高志凱則認為，中美防長在會上給出了不同的說法，表明雙方都需要澄清事實，以正視聽。美國國家安全委員會（NSC）前中國事務主任韓磊（Paul Haenle）也指，中美都不希望被對方認為過於挑釁，因此兼顧安撫和威懾的策略會取得適當的平衡。

中國國防部未回覆該報的置評請求。

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責任編輯：陳建錫