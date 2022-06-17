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暑期檔帶動內地旅遊復甦 6月前半月酒店預訂量大增

社會熱點 15:18 2022/06/17

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暑假降至，疊加疫情緩和，多地放寬核酸查驗，內地旅遊業顯示出加速復甦勢頭。「去哪兒」的數據顯示，6月前半個月（6月1日至6月15日），全國酒店預訂量較5月後半個月增長超過1倍。

高中畢業生至大學生群體成主力

據內媒報道，去哪兒的數據顯示，今年6月前半個月（6月1日至6月15日），全國酒店預訂量較5月後半個月增長超過1倍。近一周，暑期機票預訂量比上一周增長近3倍；景區門票預訂量上漲幅度達到近六成。攜程平台的數據也顯示，本周（6月13日至6月16日）暑期旅行產品搜索熱度較上周繼續提升60%，較上月同期提升超過9倍。

從出游人群來看，18-22歲的高中畢業生至大學生群體成為暑期旅行的「先行軍」，攜程平台6月上旬訂單量比上月同期增長達83%，人均消費按年提升近40%。去哪兒的數據也顯示，近一周，學生群體火車票預訂量較上周增長七成。

需求不振 內地5月份水泥產量創近9年新低

618購物節單量暴漲遇人手不足 上海快遞高峰變「慢遞」

值得一提的是，6月期間畢業游主題產品就進入預定高峰。驢媽媽旅游網的數據顯示，今年畢業旅行的集中出游時間從6月中旬陸續開始，6月下旬達到高峰，同學、好友結伴出游佔比高達七成。

此外，暑期親子出游意願也呈攀升趨勢。途牛旅游網預訂數據顯示，親子家庭是暑期出游的主要客群之一，佔比為32%。攜程數據顯示，近兩周親子機票訂單出現強勁復蘇，比前兩周上漲209%，將遠途旅行規劃在暑期親子游日程中的家庭逐步擴大。

機票價格料將逐步恢復至往年水平

整體來看，去哪兒數據顯示，今年6月前半個月，全國酒店預訂量較5月後半月增長超過一倍。最受歡迎的城市top10是：成都、廣州、重慶、深圳、杭州、長沙、西安、武漢、昆明、烏魯木齊。從搜索熱度來看，最熱門的酒店目的地還包括許多避暑勝地，如：四川阿壩、安徽黃山、湖北神龍架、浙江舟山等。

從酒店預訂量來看，部分城市今年暑期的預訂量已經超過去年同期。特別是非省會城市，酒店預訂量增幅快於省會城市，顯示省內本地游、周邊游的強勁需求，以及文旅資源向下挖潛的巨大空間。去哪兒數據顯示，今年6月前半個月，新疆雙河市、克孜勒蘇柯爾克孜市酒店預訂量較去年同期分別上漲90%、71%；廣東佛山酒店預訂量較去年同期上漲了58%。

交通方面，去哪兒平台近一周暑期機票預訂量較上周增長近3倍。暑期機票預訂熱門目的地為，成都、深圳、昆明、廣州、重慶、烏魯木齊、西安、三亞、海口、哈爾濱。

多地取消常態化核酸檢測或查驗核酸證明

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值得注意的是，跨省游「熔斷」機制的調整，進一步增強了用戶出游的信心和意願。途牛旅游網的數據顯示，今年暑期的用戶出游天數相比春節、五一等假期也呈進一步延長趨勢，其中7天及以上出游行程的預訂訂單佔比達31%，國內長線游也迎來回暖，並逐漸成為暑期出游市場的主導。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，高考結束後，旅游行業將迎來第一波暑期預訂，民航、鐵路出行量有望進一步增長。近期不斷增加的航班數量，也將為暑期出行高峰和全國進入復工復產階段提供出行保障，機票價格也將逐步恢復至往年水平。

責任編輯：尹航

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