不賺錢了？內地有核酸檢測機構貸款求生

內地多個千萬人口城市推進核酸檢測常態化，相關政策對核酸檢測行業的挑戰已逐漸顯露出來。不少檢測機構面對業務利潤空間縮水、代墊費用高、政府回款週期慢的問題，現金流出現虧空壓力，有企業還要靠貸款等方式維持運營。

據第一財經、中國新聞週刊報導，北京、上海、深圳、杭州、蘇州、青島等內地千萬人口城市，持續推動常態化核酸檢測。構建「15分鐘核酸圈」的背後，催生出龐大商機。

在2020年間，內地第三方醫學檢測機構藉由核酸檢測的業務，營業收入和淨利潤等指標大幅增長。以業界巨頭華大基因為例，2020年的營收與淨利潤按年分別增長200%和656%。

檢驗機構：檢測業務已基本不掙錢

雖然目前核酸檢測價格一降再降，但基於龐大的檢測量，市場規模並不少。太平洋證券測算，假設大規模核酸檢測採用10：1混檢，混合檢測單價為每人份3.4元（人民幣，下同），平均每人每月檢測8次，推廣至全國40%的滲透率計算，單月新冠核酸檢測市場規模達154億元，半年達到922億元。

不過，對很多核酸檢測企業來說，現在核酸檢測業務並沒有多少利潤空間，甚至是虧損。因為政府回款周期慢，理論上的千億市場收入還如同「水中月」。

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業內人士分析指，很難測算每人份單檢和混檢分別收費多少，才是第三方檢測公司開展該業務的盈虧平衡點。加之採樣亭等設施誰來購買、人員工資高低、核酸檢測量多寡等因素，都會導致公司開展核酸檢測的成本不同。

以上海的核酸檢測機構為例，疫情發生這兩三個月以來，當地開展多輪全員核酸檢測，個別機構收到15%左右應收檢測費用，但還有很多沒有公司拿到回款，有的只好靠著貸款或者其他業務收入來墊款運轉。

醫療機構同樣面臨回款難問題

一間醫學檢驗公司的創始人表示，其公司原本提供腫瘤基因檢測服務，新冠疫情發生後，為保持公司運轉，便將主要精力用在新冠核酸檢測業務上。他指出，新冠檢測對現金流要求很高，進入常態化檢測以後更是如此，而如今這一業務已基本不掙錢。

該創始人稱， 現在公司核酸檢測工作運轉已非常困難，他所在公司已經在開始貸款。 因為政策變動風險，他無法規劃還要開展檢測任務多久，可能就是到做不下去的時候，「畢竟銀行貸款也是有限的，不可能一直這樣」。

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此外，醫療機構同樣面臨挑戰。河南某地級市一間二甲醫院的領導表示，在常態化核酸檢測之前，今年3、4月份，當地已經展開8輪大規模核酸檢測，均為免費檢測，由市政府承擔相應費用。該醫院作為當地主要的檢測機構，需要墊付檢測試劑、防護服、口罩等耗材，已經花費數百萬元，但到現在政府還沒有結算過。

這名醫院領導表示，按照帶量採購的規定，試劑這類耗材都需要在30天之內付清帳款，「市衛健委一直在積極協調，近日已經向市政府打了報告，應該很快就會先收到一筆資金。」

責任編輯：易燕丹

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