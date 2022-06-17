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國家衛健委：疫情形勢整體保持平穩 北京擴散風險降低

社會熱點 15:43 2022/06/17

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內地新冠肺炎疫情趨緩，昨日（16日）新增64本土感染，北京佔22宗、內蒙古19宗，上海單日感染降至4宗。

國家衛健新聞發言人米鋒表示，內地疫情形勢整體保持平穩，但個別地方疫情擴散風險依然存在，仍然不能有絲毫鬆懈。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，切實做到刻不容緩、以快制快，科學、高效、精準阻斷疫情傳播。

在今日舉行的國務院聯防聯控機制發布會上，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華指出，全國疫情形勢總體平穩，近兩天新增的感染者已降到100宗以下，但是局部疫情仍然有波動。

北京近兩天感染者均來自隔離觀察人員

其中，北京近一周持續發現有感染者，與酒吧聚集有關，波及多個區。但近兩天感染者均來自隔離觀察人員，擴散風險有所降低，仍需要通過嚴密流調和重點地區、行業核酸篩查來排查風險，防控工作不能鬆懈。

至於上海，近期持續報告零星的非管控人員感染，個別區域還有隱匿社區傳播風險。而內蒙古二連浩特、赤峰疫情整體呈下降趨勢，但仍有重點人群和來源不明的感染者，局部地區存在社區傳播擴散風險。吉林通化、白山市出現來源不明的社會面感染者，說明還有一定的社區傳播風險。

他指出，就全國層面而言，疫情防控壓力持續存在，將堅持「外防輸入，內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針不動搖，積極指導各地加強科學防控，精準施策，高效處置，突出重點環節和重點場所的疫情防控，採取更加有針對性的措施，盡快控制局部聚集性疫情。

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責任編輯：林佩怡

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