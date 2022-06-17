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台灣增5.5萬確診多154死 當局料下周本土病例或降至5萬以下

社會熱點 16:31 2022/06/17

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台灣新冠肺炎疫情回落，周五（17日）公佈新增55,187宗本土病例，包括446宗中重症，再多154名患者不治。當局表示，疫情逐漸下降趨勢明顯，本土病例下周或降至5萬宗以下。

據台灣流行疫情指揮中心通報，新增本土病例以台中市為最多，有8,323宗；其次是高雄市的8,248宗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日各縣市新增本土病例都沒有超過9千宗，整體病例數下降12.6％，其中6大直轄市都下降10％以上，疫情逐漸下降趨勢明顯，大約在下周可以穩定，本土病例數可以控制5萬宗以下。

台灣新增個案回落至4.5萬宗多109人死 指揮中心：中南部仍在高原期

台媒：台灣入境檢疫9月有望進一步放寬至「0+7」

至於新增的154宗死亡病例，涉及88男66女，年齡介乎40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中144人有慢性病史，55人無接種新冠疫苗，96人未完成3針。

增17宗Omicron亞型變異株輸入病例

另外，台灣新增74宗輸入病例，包括17宗邊境攔截涉Omicron亞型變異株BA.4及BA.5的個案。其中，BA.4只有1宗，來自美國；其餘16宗都是BA.5，分別自美國、土耳其、日本、匈牙利、法國、南非、英國、泰國、越南及新加坡。患者年齡介乎未滿10歲至70多歲，在本月4日至12日期間入境。

指揮中心表示，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力。雖然現有研究顯示示這兩種病毒引致致重症機率沒有明顯較高，但仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

責任編輯：易燕丹

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