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中國製造會否被東南亞取代？專家警示只有5至8年升級窗口期

經濟脈搏 17:12 2022/06/17

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在新冠肺炎疫情衝擊下，中國供應鏈、產業鏈受考驗，外界關注製造業產業會否加速遷往東南亞國家，尤其近期越南出口領先深圳，中國製造業會否被越南等東南亞國家的爭議不斷。

華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康周四（16日）在一個線上峰會表示，中國產業鏈總體「大而不強」，目前處於「上有打壓、下有追兵」，提醒留給中國製造業升級的窗口期不長，只有5至8年，要創新升級。

「上有打壓 下有追兵」 美前所未有遏制中國

賈康指出，當前中國已經是世界上所謂產業門類最齊全的國度，體量上中國製造業的規模全球第一，被稱為世界工廠。但他指出，這個產業鏈總體特徵是「大而不強」，並且「上有打壓、下有追兵」。

賈康（資料圖片）

他解釋，「上有打壓」就是在中美在貿易戰開始關係交惡後，美國要拉攏所有可能的盟友全面遏制中國，這樣的遏制是前所未有，形勢相當嚴峻，有些卡脖子是「真的被卡住了」。至於「下有追兵」，是過去中國的一些產業轉到了越南、老撾、柬埔寨、孟加拉、印尼等地方。

「我們現在日子似乎還過得去，就是比上不足，但我們可以在大路貨上比它賣的便宜，有市場一定的吸引力和份額；下有追兵，但我們產能配套能力比它強，所以它搶走了一部分市場份額，但沒有整個顛覆中國現在的製造業大國地位。」但他警告，如果這個上下夾擊持續下去，給中國留下的時間窗口是5至8年。

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不能迴避挑戰 要走向高端

賈康表示，中國當前處於全球價值鏈、產業鏈上「微笑曲線」的中間位置，左邊是帶有原創性質的產業成果，曲線右邊是品牌營銷及售後服務，中國必須向左右兩個高端上去，已有局部案例，例如汽車行業。

被問到假如中國不能在5到8年的時間窗口期完成升級，中國製造是否有一天會被東南亞或印度取代？賈康回答稱，邏輯上確實是這樣，「大家不能迴避這個挑戰性的問題。但是如果我們經過努力，不排除個別產品被取代，但更多的一些產品，升級狀態下、高科技含量的產品，應該越來越多地依靠它，去維護和擴大自己的市場份額」。

在同一場合的北京大學國家發展研究院院長姚洋表示，中國工業基礎非常強大。對於有很多人說中國世界工廠地位將要被印度、越南取代，或加總起來要把中國取代等，他大膽預測，這未來30年都不會發生。他提出，中國製造業強大力量，不是一時半會建立起來，而是艱苦奮鬥所奠定的；而且產業升級又非常快，別的國家想取代中國非常困難。

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責任編輯：林佩怡

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