網信辦引用毛澤東說法 讚動態清零是黨的「大仁政」

中央網信辦發表文章、引用中共已故領導人毛澤東的說法，讚揚動態清零政策是立足中國國情，事關全局和長遠、為著人民根本利益的「大仁政」。只要始終有關方針不動搖，一定取得疫情防控和經會發展雙勝利。文章又把「與病毒共存」解讀為「躺平」，指全球沒有國家能因「躺平」而恢復經濟，包括美國。

文章指，圍繞堅持「動態清零」還是選擇「躺平」一直是熱點話題，亦是美西方和國內外別有用心之人抹黑攻擊的焦點問題。面對前所未有的疫情衝擊，各國都沒有有利無弊的萬全之策。如何才能科學有效地制定防疫政策，關鍵是要把握好局部、短期和長期的關係，作出對人民負責、經得起歷史檢驗的正確決策。

文章引用了毛澤東1953年闡述的「大仁政」、「小仁政」觀點：

仁政有兩種，一種是為人民的當前利益，另一種是為人民的長遠利益，前一種是小仁政，後一種是大仁政，兩者必須兼顧，不兼顧是錯誤的......當前，我們黨和政府統籌疫情防控和經濟社會發展的政策舉措，就是事關全局和長遠、為著人民根本利益的「大仁政」。

美國「躺平」沒有帶來預想中的積極效果

同時，文章又總結近期深圳、上海和北京的防控經驗，指動態清零能以最小成本、最短時間控制住疫情，是藉鑑歷史經驗、體現科學規律、符合工作實際的。管控措施造成一時不便，但放任疫情將造成難以預料的後果。事實上，全球沒有國家因為「躺平」而恢復經濟，一些國家選擇放開防控，是由於未及時有效控制疫情，失去了動態清零機會。首季度，美國GDP折合年率下降1.5%，選擇「躺平」和「共存」政策，顯然沒有帶來預想中的積極效果。

在結尾，文章提到黨中央已明確提出「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的工作要求，並且推出了一系列政策舉措。只要全黨全國人民緊密團結在總書記習近平的黨中央周圍，抓好疫情防控不放鬆、不懈怠、不厭戰，推動穩崗拓崗、復工復產、紓困解難、保障民生等更紮實，一定能打贏疫情防控這場硬仗。

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責任編輯：陳建錫