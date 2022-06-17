內地加強管理互聯網跟帖評論 擬先審後發

內地加強管理互聯網信息，國家網信辦發布通知，就修訂《互聯網跟帖評論服務管理規定》公開徵求意見，當中提出對跟帖評論信息內容實行先審後發。

據《互聯網跟帖評論服務管理規定（修訂草案徵求意見稿）》，所稱跟帖評論服務，即是互聯網站、應用程式及其他具輿論屬性或社會動員能力的網站平台，以發帖、回覆、留言、「彈幕」等方式，提供發表文字、符號、表情、圖片、音視頻等信息的服務。

公眾號運營者發現評論違法 應舉報、主動處置

修訂草案提出，建立健全跟帖評論審核管理、實時巡查、應急處置、舉報受理等信息安全管理制度，對跟帖評論信息內容實行先審後發，及時發現處置違法和不良信息，並向網信部門報告。

而公眾賬號生產運營者應履行跟帖評論信息內容自主管理責任，對賬號跟帖評論信息內容加強審核管理，及時發現跟帖評論環節違法和不良信息內容，採取舉報、主動處置等必要措施。

跟帖評論服務提供者對發布違反法律法規和國家有關規定的信息內容的跟帖評論使用者，應採取警示、拒絕發布、刪除信息、限制功能、暫停賬號更新、關閉賬號、禁止重新註冊等處置措施。

對未盡到自主管理義務，導致跟評環節出現違法和不良信息的公眾賬號生產運營者，應根據具體情形，及時警示、刪除信息、階段性限制跟帖評論功能直至永久關閉跟帖評論功能、暫停賬號更新、關閉賬號、禁止重新註冊等處置措施，並保存相關記錄，及時向網信部門報告。

嚴重失信用戶列黑名單 禁重新註冊

同時，跟帖評論服務提供者應建立用戶分級管理制度，對用戶跟帖評論行為開展信用評估，根據信用等級確定服務範圍及功能，嚴重失信用戶應列入黑名單，停止對黑名單用戶提供服務，並禁止其通過重新註冊等方式開設賬號使用跟帖評論服務。

此外，跟帖評論服務使用者應遵守法律法規，遵循公序良俗，弘揚社會主義核心價值觀，不得發布法律法規和國家有關規定禁止的信息內容。

跟帖評論服務提供者、使用者和公眾賬號生產運營者，不得通過發布、刪除、推薦跟帖評論信息，以及其他干預跟帖評論信息呈現的手段，侵害他人合法權益或者謀取非法利益。不得利用軟件、僱傭商業機構及人員等方式散佈信息，惡意干擾跟帖評論正常秩序，誤導公眾輿論。

責任編輯：林佩怡

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