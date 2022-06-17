中國第三艘航母「福建艦」下水 官媒提這些歷史有玄機？（有片）

中國第三艘航母下水命名儀式，周五（17日）上午舉行，該艦命名為「福建艦」，舷號為「18」，是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦。而這個下水日引來話題關注。

「央視軍事」微信公眾號發布題為「福建艦17日下水，是『巧合』嗎？」的影片，配文提到，「1894年9月17日，北洋水師在中日甲午海戰中大敗，『致遠』號沈沒；1895年4月17日，中日《馬關條約》簽訂……不忘歷史，定要向海圖強！」

該文續稱，「2019年12月17日，我國首艘國產航母山東艦入列。2022年6月17日，我國第三艘航母、首艘彈射型航母福建艦下水。『17日』，見證從屈辱到奮起、從苦難到輝煌。」

台媒《聯合報》表示，中日《馬關條約》除向日本賠款等外，還涉及割讓台灣島、澎湖群島與台澎附屬各島嶼給日本。報道並指出，中國第三艘航母選17日下水，「暗示針對日本、劍指台灣？」

中國第3艘航母「福建艦」下水 首次配備電磁彈射（有片）

另外，內地傳媒指出，適逢「福建艦」下水，「在55年前的今天，正是我國第一顆氫彈爆炸成功的日子」。1967年6月17日上午，中國第一顆氫彈爆炸成功，是中國繼第一顆原子彈爆炸成功後，國防科研領域的又一次飛躍，標誌著中國核武器發展進入了一個新階段。

報道指出，在氫彈爆炸成功的同時，中國政府重申：發展核武器完全是為了防禦目的，任何情況下，中國都不會首先使用核武器。並引述鄧小平多年後說，沒有「兩彈」的爆炸成功，就沒有中國後來的國際地位，就沒有全國人民在危難之時自豪和堅挺的民族脊梁。

責任編輯：林佩怡

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