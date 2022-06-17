唐山嚴控人員進入？出火車站需簽承諾書 乘指定車輛人車合影

唐山燒烤店打人事件發生後，輿論掀起軒然大波，當地隨即開展「雷霆行動」，一時湧現更多對當地勢力的實名舉報。民眾關注案情進展，然而唐山疑似嚴防外人進入，規定抵達火車站的人員出站後均需簽承諾書，並被統一安排車輛轉運，上車下車均需人車合影。

據濟南時報報道，唐山站周三（15日）規定，當地返唐人員與外地來唐人員，都要向所在社區報備登記。來唐人員被統一安排車輛進行轉運，上車前需人車合影，到達後司機也要進行拍照，不拍不能離站，出租車正常打表，車上所有乘客平攤車費。6月11日中午，新黃河記者和其他乘客從唐山市火車站出站時被攔下，現場工作人員要求乘客登記一張表格，填寫去往什麼小區、哪棟樓、幾單元等詳細信息，並寫下不外出的承諾書。



據新黃河報道，如外地人沒有填寫社區相關信息，則進不了唐山市。如住酒店，需要提前48小時報備登記。如果你不是當地人，又不住酒店，可能只有打道回府。

一旦出唐山火車站，不能乘坐其他交通工具，必須集中乘坐中巴車，司機送達後，乘客要拿着行李在酒店或小區門口拍一張照片才可離開。

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責任編輯：袁瑋婧