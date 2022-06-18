上海石化化工部火警釀1死1傷 公司稱正對環境監測（有片）

上海市金山區中石化上海石化有限公司化工部今日（18日）凌晨4時左右發生火情，事故造成一名駕駛員死亡，一名員工輕傷，具體原因正在進一步調查。

上海消防在微博表示，6月18日4時28分，上海市金山區隆安東路一石化公司乙二醇裝置發生火情，市指揮中心接警後迅速調派金山、奉賢、化工區等救援力量至現場進行撲救，目前正在全力救援中。從微博傳出的影片，現場濃煙遮天，有三處區域出現較大明火，火勢一度十分猛烈。

中國石化上海石油化工股份有限公司官方微博《上海石化在線》發布消息稱，火情發生後，上海石化同步啟動環境應急預案，對公司廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。已經安排加強雨水排口採樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。目前，現場火勢已經得到有效控制，正在實施保護性燃燒。

該微博並發佈消息，經初步核實，目前事故導致上海石化一名員工手臂輕微擦傷，一名第三方運輸車輛駕駛員死亡，具體原因正在進一步調查。

應急管理部已派出由消防救援局負責同志帶領的專家工作組趕赴現場協助指導處置。事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派563名消防救援人員、113輛消防車趕赴現場處置。目前現場火勢已經得到有效控制，處置工作仍在進行中。

責任編輯：蒯宇澄

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