上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應

隨上海復工復產，不少居民辦理銀行業務需求大增。內媒報道，因銀行壓縮服務時間，窗口辦理業務每天限號40個，凌晨2時就有老人排隊等候，5時不到就已「無號」可取。

對此，上海銀保監局要求，銀行要在全力抓牢抓細疫情防控工作的基礎上，全力保障營業網點應開盡開，並要適當延長營業服務時間，增加營業窗口和一線工作人員。

銀行縮減服務時間 每日僅放40個號

據上海電視台新聞綜合頻道報道，市民張女士反映，徐匯區天鑰橋路上某銀行徐匯支行，從6月初開始就大排長龍，門外有不少老人排隊等候，其中不乏一些白髮蒼蒼的高齡老人，隊伍往往一排就是幾個小時。

78歲的駱先生指，自己每月要去銀行領取退休金，但這幾天長時間排隊都無號可取。「卡里幾個月的退休工資沒有領，耽擱了數月的銀行業務要辦理，各家都有各家的急事」。

有銀行工作人員指，每天銀行業務窗口確實只放40個號，一早就會發完，這40單業務，銀行工作人員都要天天加班才能做完，延時下班已經成為常態。多家銀行解釋稱，銀行縮減了服務時間，也減少了服務窗口，導致服務能力有所下降，稱是無奈之舉。

對於這一情況，引發上海監管部門關注。6月17日，上海銀保監局辦公室針對轄內各銀行機構發佈了《關於進一步做好銀行網點金融服務 滿足市民集中辦理業務需求的通知》，稱目前上海進入全面恢復正常生産生活秩序階段，金融業務特別是老年人、新市民、小微企業主和個體工商戶等群體的業務迎來辦理高峰。各銀行要統籌疫情防控與經濟社會發展的要求，認真踐行金融的政治性、人民性，提升營業網點及工作人員金融服務效能。

上海銀保監局要求 網點應開盡開增加人手

上海銀保監局要求，銀行要做好營業網點服務管理及預案。要在全力抓牢抓細疫情防控工作的基礎上，全力保障營業網點應開盡開。做好數據分析和應對預案，根據網點業務需求進行分層管理。加強網點實時管理，動態掌握客流情況，對於客流聚集網點及時啟動應對預案。與此同時，要適當延長營業服務時間，適當增加營業窗口和一線工作人員。

通知還特別提到，要加強適老化設施改造。即尊重老年人使用習慣，保留和改進人工服務、櫃面服務，合理安排網點提供線下水電煤繳費等傳統金融服務。推廣應用適老手機銀行APP，進一步優化界面服務方式，便於老年人獲取信息和服務。完善應急保障措施，針對社保資金發放、養老金領取等老年人階段性集中辦理業務，採取有效措施靈活安排，減少等待時間。

目前，已有多家國有大行進行了相關調整，主要措施包括延長工作時間，針對老年客群設置專屬通道、增派更多工作人員、網點應開盡開等。

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責任編輯：蒯宇澄

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