內地增52宗本土感染 北京地鐵受封控車站全部恢復運營

內地疫情趨緩，官方今天通報，周五（17日）新增52宗本土病例，其中內蒙古21宗；北京上海均回落至單位數，其中北京9宗、上海7宗。

據北京地鐵通報，結合本市疫情防控情況，自6月19日（周日）首班車起，地鐵張郭莊站（14號線）、成壽寺站（10號線）、宋家莊（5、10、亦莊線）解除封閉恢復運營。至此，北京地鐵全路網所有受疫情防控封閉的車站均已恢復運營。

國家衛生健康委員會官網通報，17日各地新增11宗本土確診，其中內蒙古5宗、遼寧4宗、北京1宗、上海1宗；另有41例本土無症狀感染者，包括內蒙古16宗、北京8宗、上海6宗、吉林4宗、廣西3宗、河北2宗、遼寧2宗。

官方統計，9至17日，北京累計報告新增366宗本土感染、涉及14個區，絕大部分患者涉及酒吧群組。

上海浦東機場貨量已恢復至疫情前9成

此外，國家民航局日前表示，上海浦東機場貨運保障能力快速恢復，日均貨班保障架次已突破215架次，貨郵保障量達到8770噸，貨班、貨量均已恢復至疫情前的9成。

浦東機場的貨班架次、貨郵保障量於15日分別達到237架次、9834噸，創下了本輪疫情以來的新高。

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責任編輯：蒯宇澄

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