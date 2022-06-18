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深圳前官員回應深圳出口被越南超越：正因為有成就 中低端產業才離去

經濟脈搏 14:28 2022/06/18

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今年第一季度，深圳出口被越南超越，引發關注。哈爾濱工業大學（深圳）經濟管理學院教授、深圳市原副市長唐杰在出席論壇演講時回應，大量的產業向越南向東南亞移動也表明了廣東經濟發展水平的成就，「因為你有成就，所以中低端產業才要離你而去。」

唐杰在「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」上發表演講，對於網上最近討論的「深圳出口被越南超越」的問題，唐杰表示，當我們與周邊地區和周邊國家經濟發展水平拉開巨大差距時，一定會看到若干中低端產業會外移。 「這種外移就和當年這些產業移進珠江三角洲一樣。」

形容是不可阻擋 製造業需向高端攀升

唐杰表示，當一個產業進入成熟期後，它將不會產生創新的收益，這時企業會做降低成本，選擇土地、勞動力便宜的地方。 「越南人均收入大概是我們人均收入的十分之一，所以有了大量的產業就會挪到越南去，我覺得這是不可阻擋的。就像當年我們改革開放，大量的產業進來是一樣的。」

不過，唐杰同時指出，越南出口超越深圳也需要警惕和觀察。「中低端企業是一定會隨著收入水平的提高會向低收入水平地區流動的，我們真正需要解決的是製造業一定要向高端攀升。這就是中國人經常說的一句話，自古華山一條路，只要你走向了工業化的道路，你就要不斷地向上攀登，你就要知道，只要你的收入變高了，收入低的地區就會把一些配套的產業吸引走，（逼著你）你只能不斷地向上爬。」

唐杰同時提到，今後不僅僅是越南，還會有印尼，因為印尼的收入更低；還會有印度，因為印度不僅收入低，人口還多，越南一億，印尼四億，印度已經超過了14億人口了，所以他們吸附中低端產業的能力是很強的。 「這是我們需要看到的，不是簡單（對企業）說你不要走，而是我要創造一個更好的環境，（幫助你）走向更高端。」

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責任編輯：蒯宇澄

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