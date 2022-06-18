習近平：反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜 堅定打虎拍蠅獵狐

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局集體學習時強調，反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，要加深對新形勢下黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的認識，提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。

新華社報道，中共中央政治局6月17日下午就一體推進不敢腐、不能腐、不想腐進行第四十次集體學習。習近平講話時強調，進入新時代，中共就推進反腐敗鬥爭提出一系列新理念新思想新戰略，探索出依靠自我革命跳出歷史週期率的有效途徑。通過前所未有的反腐倡廉鬥爭，贏得了保持同人民群眾的血肉聯繫、人民衷心擁護的歷史主動，走在時代前列、帶領人民實現中華民族偉大復興的歷史主動。

容不得絲毫退讓妥協 必須堅決割除毒瘤

習近平強調，腐敗是黨內各種不良因素長期積累、持續發酵的體現，反腐敗就是同各種弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的病原體作鬥爭。這種鬥爭極其複雜、極其艱難，容不得絲毫退讓妥協，必須始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，以黨永不變質確保紅色江山永不變色。

習近平指出，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜，對腐敗的頑固性和危害性絕不能低估，必須將反腐敗鬥爭進行到底。一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，必須三者同時發力、同向發力、綜合發力。要加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，堅定不移打虎、拍蠅、獵狐，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性腐敗。

他並指出，紀檢監察機關要主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，深化對管黨治黨規律、反腐敗鬥爭規律的認識，不斷提高工作能力和水平，主動接受黨內和社會各方面的監督，以自我革命精神堅決防止「燈下黑」。

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責任編輯：蒯宇澄

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