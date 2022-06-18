  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平：反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜 堅定打虎拍蠅獵狐

國情動向 15:01 2022/06/18

分享：

分享：

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局集體學習時強調，反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，要加深對新形勢下黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的認識，提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。

新華社報道，中共中央政治局6月17日下午就一體推進不敢腐、不能腐、不想腐進行第四十次集體學習。習近平講話時強調，進入新時代，中共就推進反腐敗鬥爭提出一系列新理念新思想新戰略，探索出依靠自我革命跳出歷史週期率的有效途徑。通過前所未有的反腐倡廉鬥爭，贏得了保持同人民群眾的血肉聯繫、人民衷心擁護的歷史主動，走在時代前列、帶領人民實現中華民族偉大復興的歷史主動。

容不得絲毫退讓妥協 必須堅決割除毒瘤

習近平強調，腐敗是黨內各種不良因素長期積累、持續發酵的體現，反腐敗就是同各種弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的病原體作鬥爭。這種鬥爭極其複雜、極其艱難，容不得絲毫退讓妥協，必須始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒，以黨永不變質確保紅色江山永不變色。

習近平指出，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜，對腐敗的頑固性和危害性絕不能低估，必須將反腐敗鬥爭進行到底。一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，必須三者同時發力、同向發力、綜合發力。要加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，堅定不移打虎、拍蠅、獵狐，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性腐敗。

他並指出，紀檢監察機關要主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，深化對管黨治黨規律、反腐敗鬥爭規律的認識，不斷提高工作能力和水平，主動接受黨內和社會各方面的監督，以自我革命精神堅決防止「燈下黑」。

貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）

貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）
2022/01/18
貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）
反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）
2022/01/16
反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）
貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）
2022/01/17
貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）

你可能感興趣

貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）
14:48 2022/01/18
貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）
反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）
17:38 2022/01/16
反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）
貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）
17:08 2022/01/17
貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）
中共中央政治局 中國共產黨 政治 習近平 北京 中國

下一篇文章

中國民航局：正與部分國家商談 逐步穩妥增加定期國際客運航班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美駐華大使料中國清零政策持續到明年初 恐礙投資 京拋數據反駁（更新版）
美駐華大使料中國清零政策持續到明年初 恐礙投資 京拋數據反駁（更新版）
世界首條環沙漠鐵路完成「最後一塊拼圖」 新疆和若鐵路通車（有片）
世界首條環沙漠鐵路完成「最後一塊拼圖」 新疆和若鐵路通車（有片）
美國據報正努力促成習拜通話 最快7月
美國據報正努力促成習拜通話 最快7月
中美借台灣問題互放狠話 緩和局勢才是真實意圖？
中美借台灣問題互放狠話 緩和局勢才是真實意圖？
中國民航局：正與部分國家商談 逐步穩妥增加定期國際客運航班
中國民航局：正與部分國家商談 逐步穩妥增加定期國際客運航班
防中國打擊關島 美軍據報在天寧島建備用機場
防中國打擊關島 美軍據報在天寧島建備用機場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款