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華為小公主姚安娜主演短片康城獲獎 孟晚舟發文祝賀

社會熱點 16:08 2022/06/18

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第75屆康城影展日前頒獎，華為創辦人任正非的女兒、24歲的「華為二公主」姚安娜主演的短片獲獎，其同父異母的姐姐孟晚舟今日（18日）發文祝賀表示，「從小到大，不常夸你努力，但時常被你驚喜，從來不是第一個祝賀你，不過美好總能慢慢沉澱，芳華總會靜靜開啟。」

中國「95後」導演陳劍瑩的短片《海邊升起一座懸崖》，獲得本屆康城影展「短片金棕櫚獎」，該片是姚安娜的銀幕處女作，一時間引發微博網民熱議。

姚安娜銀幕處女作 獲得認可

姚安娜去年以歌手身分正式出道，但因為她華為創辦人任正非女兒的身分，不管她參與錄製綜藝還是發行單曲，都遭到大批網民質疑；至去年年底姚安娜首次挑戰演戲，參與《海邊升起一座懸崖》，電影最終獲得康城短片金棕櫚獎。

姚安娜的姐姐孟晚舟發布朋友圈祝賀姚安娜戛納電影節獲獎：

從小到大，不常夸你努力，卻時常被你驚喜。從來不是第一個祝賀你，不過，美好總能慢慢沉澱，芳華總會靜靜開啟。

弦歌不輟，芳華待灼。一千次振翅，星辰為伴，我們奮力飛越從熱愛到達夢想的距離：一萬里跋涉，馳而不息，我們努力丈量從自律通往自由的天地。

人生的每一站都有風景，走過的每一步路都會算數。感謝父母鼓勵我們寧為出海月，不作歸山雲，尤為感念媽媽的悉心培養，以及每位老師、同學和同事的幫助，始終支持著我們堅定所愛，勇敢攀登心中的高峰；也感謝大家的理解，給予我們一個可以飛翔的空間。

人生充滿種種可能，那就慨然以赴吧！

得知獲獎後，姚安娜早前通過社交媒體表達了對主創團隊的感謝：「很榮幸有機會參演其中，很享受那段和主創團隊一起努力的日子，整個過程使我受益匪淺、收穫良多。」

導演陳劍瑩亦第一時間轉達了現場觀眾對姚安娜的認可：「映後觀眾有來跟我夸你，你最棒。」

《海邊升起一座懸崖》劇情描述隕石撞擊地球引發海底火山爆發，江邊小鎮隨時有被海水倒灌危險，人們紛紛逃離。姚安娜飾演的女主角「念念」在臨行前一天，決定跟兒時好友告別，卻意外跟小鎮上的人們相遇。 

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責任編輯：蒯宇澄

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