河南村鎮銀行案嫌犯落網 2011年起已涉非法吸資

河南多間村鎮銀行早前爆出無法正常提款，有赴當地的維權儲戶的健康碼突然變成紅色，引發輿論關注。河南省許昌市警方通報，河南村鎮銀行案一批嫌犯被捕，涉案資金和資產被查封。

許昌市公安局「平安許昌」微信公眾號今天（18日）通報，2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。

據通報，現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。



通報稱，該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子道遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益並適時發布案件偵辦階段性進展情況。

據《每日經濟新聞》上月報道，河南四家村鎮銀行的存款出現提現難問題，涉及禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。

通過內外勾結、利用第三方平台等吸收公眾資金



另據新華社報道，中國銀保監會有關部門負責人透露，四家村鎮銀行股東——河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。

部分河南村鎮銀行儲戶近日從外地到鄭州，一到鄭州掃碼填報個人信息後，健康碼立即變紅碼，行動受限，引發限制外地儲戶入鄭州維權質疑。

針對近日部分村鎮銀行儲戶健康碼被賦紅碼的問題，鄭州市紀委監委啟動了調查問責程序，對發現違反《河南省冠病疫情防控健康碼管理辦法》的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。

河南省疫情防控指揮部早前重申，健康碼僅用於疫情防控，服務人民身體健康，絕不允許在國家、省疫情防控指揮部規定的情況以外應用，絕不允許在與疫情防控無關的場景使用，絕不允許超規則增加或刪減健康碼風險人員數據庫。

責任編輯：蒯宇澄

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