內地新增陽性回落至27宗 深圳有2宗感染廣東多地要求健康報備

內地新冠肺炎疫情持續緩和，昨（18日）新增27宗本土感染，較上日的52宗大幅回落。其中，上海新增9宗個案，北京則多1宗無症狀感染，疫情進入收尾階段。

另外，深圳在社區篩查中發現2宗無症狀感染，分別居住在福田區和羅湖區，其中福田區昨日開展一輪全員核酸檢測。

▲ 福田區市民排隊核酸檢測。

福田區和羅湖區同時升級防疫措施，分別劃定封控區、管控區和防範區。其中，兩宗病例居住的香山美樹苑及向西村東區部分樓棟為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、核酸檢測上門、服務上門」管理。至於防範區，人員非必要不離開，確因工作、就學、就醫等需要離開，須持48小時內核酸檢測陰性結果出行。

因應深圳有感染個案，廣東多地發出疫情防控通告，要求有深圳相關旅居史的人員需健康報備。其中，廣州要求6月16日以來有深圳福田、羅湖旅居史的來穗人員主動報備，接受社區相應的健康管理，完成3天2檢，兩次檢測間隔24小時。

東莞亦要求有深圳市福田區香蜜湖街道（16日以來）、羅湖區南湖街道（15日以來）旅居史的人員，實施3天居家管理+11天自我健康監測（第1、3、14天開展核酸檢測）。

珠海除了要求所有深圳市及外省來珠人員作個人健康申報，並盡快報備落實3天2檢，今日（19日）起調整珠澳口岸疫情防控措施，上午6時起經珠澳口岸（包括橫琴口岸）入境人員需持有24小時內核酸檢測陰性證明。

責任編輯：林佩怡

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