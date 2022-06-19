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唐山扣留採訪打人案外省記者？ 胡錫進發聲

社會熱點 16:09 2022/06/19

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河北唐山燒烤店打人案引起眾怒，近日傳出有外省記者當地採訪時，遭警方暴力執法、無端扣留，惹來關注。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上發聲，指唐山決不應粗暴對待前來採訪的外省市記者，尤其不能臨時扣留他們，刪他們合法拍攝的新聞素材，那樣做不僅於法無據，只會加重唐山面臨的輿情，最終事與願違。

唐山打人案令人震驚，有貴州記者（右圖）到當地後續採訪時，稱遭警方「暴力執法」。

胡錫進指出，燒烤店打人事件將唐山推上輿論風口浪尖，目前當地實名舉報蜂起，圍繞黑惡勢力及其保護傘的質問勢同排浪。唐山發起「雷霆風暴」專項治安行動，表示決不放過一案，但輿論的壓力仍在不斷增加。這個時候如果發生粗暴對待記者，一定會成為次生的新焦點，進一步推高事情的熱度。而阻攔記者採訪不符合現代社會的基本道義，決不會得到公眾支持，也肯定無助於敏感事件的解決和平息。

他指出，其實坦誠對待輿論，有難處實話實說，效果通常會好很多。惟現在地方出了敏感事件，當地官員願意出面舉行記者會、現場回答尖銳問題的積極性越來越低，這不是個好的趨勢。輿論也應多鼓勵地方政府和官員在敏感時刻主動發聲，讓信息溝通在公眾、媒體、政府之間更加協調，需要官方起帶動作用，同時也需要全社會的共同努力。

貴州記者稱遭警按頭跪地扣留

網傳一名來自貴州廣播電視台的記者，近日講述自己在唐山採訪經歷。他表示，在打人事件後出發前往唐山，但抵達唐山站後無法出站，理由是他沒有提前48小時向小區報備。他稱，自己從低風險地區來，並有核酸檢測陰性報告卻遭阻攔，質疑是防疫措施，還是以此阻止外地記者到唐山。他說，後來發現一個出口沒有工作人員，便出了站。

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該記者在唐山到涉事的燒烤店採訪，期間有一名男子放哀樂小便，老闆於是報警，警方到場後卻帶走記者，聲稱配合調查。

他表示，在派出所講述來唐山的經歷時，一名警察對他破口大罵，「摟著我的脖子，極其粗暴地按著我的頭，把我按到地上跪著，雙手反扣在背後。然後有四、五名警察圍著我，開始搜我的身，把我手機、充電寶等物品全部搜走扣押，並且讓我待在一間詢問室內不准出去」。

他說，後來警察帶他做筆錄，又被要求出示手機聊天記錄等。最後，他在派出所滯留了7、8個小時才離開，沒有任何的書面單據、證明、回執單。據報事後貴州廣播電視台《百姓關注》回覆網友評論表示，該記者已回貴陽。

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責任編輯：林佩怡

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