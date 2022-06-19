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地方健康碼被濫用 人大代表建議收歸國家統一管理

社會熱點 17:10 2022/06/19

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河南村鎮銀行儲戶和樓盤業主健康碼變紅，被質疑濫用防疫措施。全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，目前各地健康碼不統一、不互認，信息也不聯通，已出現一些健康碼被濫用的現象。從長遠來看，健康碼應該收歸國家統一管理，而從短期來看，最重要的是弱化健康碼的管理職能。

據《健康時報》報道，蔡衛平表示，在常態化疫情防控下，健康碼幾乎等價於防疫身份證。但目前各地健康碼不統一、不互認，信息也不聯通，已經出現了一些健康碼被濫用的現象。

「從長遠來看，健康碼應該收歸國家統一管理，而從短期來看，最重要的是弱化健康碼的管理職能。就是需要明確在防疫之外，任何地方都不可以用健康碼來作為人們能否做某件事情的標準。」 蔡衛平表示，今年兩會他提出，為加強個人信息保護，應把健康碼納入全國統一管理，取消各地健康碼。

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

蔡衛平解釋，「如果有人為了讓你按照他的意願去做事，賦予你一個紅碼，你不按他的要求做，就不能恢復綠碼，就不能恢復自由，那健康碼的用途就徹底變味了。」

此外，北京市中聞律師事務所律師鄧千秋表示，將健康碼用於防疫之外的其它目的，屬於對個人訊息的濫用，也會造成個人隱私的洩露，根據法律，相關公職人員或已經涉嫌濫用職權犯罪。

6月17日晚，河南省疫情防控指揮部表示，各市縣要強化健康碼管理，對因健康碼管理使用不當造成嚴重後果的，依法依規嚴肅處理。

河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天

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責任編輯：尹航

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