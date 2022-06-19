河南最高地表溫度達74.1℃ 多地路面疑熱到爆開（有片）

內地北方持續高溫，河南在本輪高溫中，多地最高錄得超過攝氏40℃，另多個氣象站地表溫度突破6月曆史極值，最高更達74.1℃。據網傳影片，河南許昌、漯河及周口等地，有水泥路面熱到「爆開」。

在許昌，一處路面疑因天氣太熱拱起斷裂，在地上放了溫度計直接「爆錶」。有當地居民表示，往年很少有這樣的情況，今年已經好多地方這樣了；而今年亦熱得比較早。漯河有村莊也出現類似情況。

至於周口市鄲城縣雙樓鄉，一段鄉間水泥路近日在下午時分也突然「炸開」崩裂，幸無人受傷。

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有報道引述道路維修業內人士稱，路面膨起多出現在高溫天氣，因道路伸縮縫處理、維護不當造成。

內地南方暴雨落不停 北方遇今年以來最強高溫 河南超40℃

多個氣象站地表溫度破同期紀錄

值得注意的是，內地近日北方高溫不退，其中河南高溫料持續1星期。據河南廣播電視台「大象新聞」，上周四（16日）河南全省120個國家氣象站中，有59站單日最高氣溫超過40℃，漯河、西平、安陽、許昌等11個站單日最高氣溫超過41℃；林州氣象站達42℃，為全省最高；鄭州站最高為40.4℃。

此外，全省92個站的地表最高溫度超過60℃，8站最高超過70℃，西峽站最高達74.1℃，為全省最高。

據了解，上周四舞鋼、商城2站最高氣溫突破建站以來6月曆史同期極值。西峽、杞縣、洛寧、偃師、鄢陵、駐馬店、新密等7站最高地表溫度，亦為歷來6月最高。

河南省氣象台表示，在周三（22日）前，全省仍以晴熱、高溫天氣為主，大部縣市最高氣溫37℃以上，北中部部分縣市39至41℃。周三晚起會有降雨。

責任編輯：林佩怡

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