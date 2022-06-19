中國外交部發超長文 羅列21項「美國對華認知謬誤和事實真相」

近期中美交鋒不斷，中國外交部網站周日（19日）發布數萬字的超長文章，回應美國國務卿布林肯的對華政策演講，羅列21項「美國對華認知中的謬誤和事實真相」，批評美國是世界秩序的最大亂源、運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓等，並涵蓋台灣、香港、新疆、俄烏、印太、貿易、糧食、網絡攻擊等多個重點議題。

文章引言稱，布林肯發表對華政策演講，通過精心包裝的語言渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，試圖發起對華全面遏制打壓。「讓我們用事實和數據說話，將美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性昭示於天下。」

值得注意，美國拜登表示，計劃很快與中國國家主席習近平通話。外界關注會否緩和中美緊張關係。

拜登稱計劃很快與習近平通話 正考慮是否放鬆中國商品關稅

中美高官會談分析指確保「鬥而不破」 外界關注習拜會否將通話

中國外交部發布「美國對華認知中的謬誤和事實真相」，提及的21點如下：

謬誤1：

中國對國際秩序構成最嚴峻長期挑戰，正在破壞國際秩序。美國將捍衛國際法、協議、原則和機構以維護世界和平與安全，保護個人和國家的權利。 事實真相：美國口口聲聲講的國際秩序，實際上是服務美國自身利益、維護美國霸權地位的秩序。美國是世界秩序的最大亂源。 文中並強調，中國過去、現在和將來都是國際秩序的維護者，中國堅持真正的多邊主義，維護全球戰略穩定。

謬誤2：

美國不尋求衝突或一場「新冷戰」，不尋求阻止中國發揮大國作用，也不尋求阻止中國發展經濟和促進人民利益。 事實真相：美方聲稱不尋求阻止中國發揮大國作用，也不阻止中國發展經濟，實際上卻在運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓。 文中指出，當前中美關係正處於重要的十字路口，美方應放棄以冷戰零和思維看待中美關係，把精力放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」上，把「四不一無意」（不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」及無意與中國發生衝突）的表態落到實處。

謬誤3：

美國的外交以夥伴關係和尊重彼此利益為基礎，中國則對別國實施脅迫外交，肆意進行打擊報復。我們的任務是，證明所有國家在不受脅迫的情況下自由規劃自己的道路。 事實真相：美國是脅迫外交的發明者和集大成者。多年來，美國通過經濟封鎖、單邊制裁等手段，向世界演繹了一個個脅迫外交的教科書式案例。 文中並稱，中國從不搞脅迫外交，也堅決反對其他國家搞脅迫外交。中國不以武力威脅別國，不拼湊軍事同盟，不輸出意識形態，不跑到別人門口挑事，不將手伸進別人家裡，不主動挑起貿易戰，不無端打壓他國企業。但對於損害中方主權、安全和發展權益的行為，中國有權作出必要正當反應。

謬誤4：

美國民主模式是美國在與中國競爭中最強大的資本之一。我們的任務是證明民主可以應對緊迫的挑戰，證明未來屬於那些相信自由的人。 事實真相：美國按照自身模式劃定「民主標準」，不允許其他制度道路模式存在，打著所謂「民主」旗號拉幫結派、肆意干涉別國內政，這不是民主之義，而是民主之災。 長文表示，民主是歷史的、具體的、發展的... ...。中國無意同美國進行製度競爭和意識形態對抗，中國從不輸出意識形態，從不干涉別國內政，也從不謀求改變美國的制度。

謬誤5：

美國與中國共產黨和中國政府有深刻的分歧，但這些分歧是政府和制度之間的，而不是兩國人民之間的。 事實真相：中國共產黨的領導地位是歷史和人民的選擇。中國共產黨和中國政府得到中國人民衷心支持和擁護。美方挑撥離間中國共產黨與中國人民的關係，恰恰證明其對中國制度道路的敵意。 文中又批評，美方試圖將中國共產黨、中國政府和中國人民割裂對立起來，必將遭到14億多中國人民的一致反對和堅決回擊。

謬誤6：

美國在人權方面呼籲中國改變，不是為了反對中國，而是為了維護和平、安全和人類尊嚴。 事實真相：當前中國人民的人權得到前所未有的保障，人民群眾獲得感、幸福感、安全感前所未有增強。相反，美國對內對外普遍存在嚴重侵犯人權狀況，所作所為觸目驚心。美國是世界上最大的人權侵犯國。

謬誤7：

美方仍奉行基於「與台灣關係法」、美中三個聯合公報、「對台六項保證」的一個中國政策。美對台政策沒變。 事實真相：一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。美國背信棄義，不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空一個中國原則，企圖「以台制華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。 文中警告，美方應該恪守中美三個聯合公報規定，奉行真正的一個中國政策，把不支持「台獨」等承諾落到實處，切實反省糾正自身不斷倒退的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則將嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害中美關係，美國自身也將為此付出難以承受的代價。

謬誤8：

美國與世界各國和人民一道反對新疆地區發生的「種族滅絕」和「反人類罪行」。新疆共有100多萬人因少數民族身份和宗教信仰被關進拘留營。 事實真相：新疆各族群眾的人權得到充分保障，根本不存在「種族滅絕」和「反人類罪行」。美方反复散播涉疆謊言，完全是為抹黑、打壓中國製造藉口。

謬誤9：

中國共產黨以國家安全為掩護在香港實施嚴厲、反民主的措施。北京在香港壓制自由的行動違背了中方在《中英聯合聲明》中所作承諾。 事實真相：美方攻擊抹黑香港國安法的實質是插手香港事務，把香港作為對內地進行滲透干涉的「橋頭堡」。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容美方干涉。 文中強調，中央政府將繼續確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。又批評美國無視香港民主與回歸前今非昔比的客觀事實，逆香港社會團結奮進的主流民意而動，以民主「教師爺」的口氣指手畫腳，對香港的高度自治和人權自由說三道四，這只能讓他們虛偽的雙標面目和亂港遏華圖謀暴露無遺。

謬誤10：

中國宣稱捍衛主權和領土完整，卻與公然侵犯主權和領土完整的俄羅斯政府站在一起，為俄羅斯辯護。 事實真相：中方在烏克蘭問題上始終秉承客觀公正立場，同大多數國家的立場一致。推行冷戰思維和強權政治才是烏克蘭危機的根源。美國應切實承擔起應盡責任，為緩和局勢、解決問題拿出實際行動。

謬誤11：

美國在「印太」地區成立新的聯盟，加強「印太」地區的和平與穩定，啟動促進繁榮的「印太經濟框架」。美國與「印太」地區國家和人民有共同願景：建立一個「自由開放的印太地區」。 事實真相：美國所謂建立「自由和開放印太地區」的願景，本質上就是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，同亞太地區和平發展、合作共贏的時代潮流背道而馳。

謬誤12：

中國宣布要在太平洋地區建立一個勢力範圍，在南海推進非法海洋活動，破壞和平與安全、航行自由及商業活動。美將繼續反對中方在南海、東海採取進攻性、非法活動。美將與盟友、夥伴一道，支持該地區沿岸國主張自己的海洋權利，支持航行自由和飛越自由，也將繼續在國際法允許的範圍內航行與飛越。 事實真相：中國始終堅持走和平發展道路，堅持和平共處五項原則，反對以大欺小、恃強凌弱。美方炒作「中國威脅論」，以所謂的「航行自由」為藉口損害中國的主權、安全和海洋權益，是對地區和平穩定的真正威脅。

謬誤13：

中國政府官員傳播虛假信息。 事實真相：中國是虛假信息的最大受害者，美國是散佈傳播虛假信息的最大源頭。 文中批評，美國多次就新冠病毒溯源、涉疆、涉藏、涉港、民主人權等問題炮製了大量謊言謠言，如「實驗室洩露論」「種族滅絕」「強迫勞動」等，這些謊言均已被事實戳破。

謬誤14：

中國規避或違反貿易規則，通過經濟操縱讓美國工人失去數百萬份工作，傷害美國和全球的工人和公司。美國將抵制中方提供政府補貼、設置准入壁壘等市場扭曲行為，制止中國政府繼續通過這些方式獲得競爭優勢。 事實真相：中國忠實履行加入世貿組織承諾，是多邊貿易體制的維護者、建設者和貢獻者。中美經貿關係的本質是互利共贏，美方在貿易、投資等領域對中方的無理打壓是當前中美貿易摩擦的根源，損人不利己。 該文指出，當前中美經貿合作面臨的障礙主要來自美方。美將1千多家中國企業列入不公正打壓制裁清單，本屆國會提出300多項涉華消極議案。正在推進的「兩黨創新法案」實質是遏礙中國經濟發展。

謬誤15：

美國要給各國提供另一個選項，使各國不再承受造成債務負擔的不透明投資。 事實真相：中國對外援助始終尊重受援國主權，不附帶任何條件，堅持互利共贏，給有關發展中國家帶去實實在在的好處，得到有關國家讚賞感謝。

謬誤16：

長期以來，中國公司在美享受的市場准入遠超美國公司在中國的待遇。在中國運營的美國企業常遇到系統性強制技術轉讓，但在美運營的中國企業都受到美國法律保護。 事實真相：中國始終致力於打造市場化、法制化、國際化營商環境，營商環境不斷優化。相比之下，中資企業在美營商環境不斷惡化。 文中列出數據，指美國以不透明、不公正的行政手段對中國企業在美融資、運營施加全方位限制。據美國官方統計，美迄今已將1055個中國實體和個人（不含海外關聯實體）列入各類制裁清單。今年2月，美國貿易代表辦公室（USTR）將中國微信、阿里全球速賣通列入「惡名市場名單」，繼續將拼多多等中國企業以及9家中國實體市場列入名單。

謬誤17：

中國利用美國經濟開放性從事間諜、黑客、技術竊密等活動，來推進自身軍事創新、強化對內監控，加大其他國家對其技術依賴。美國應使技術根植於民主價值觀。 事實真相：中國技術創新和發展依靠自身投入和努力。美方在科技交流合作方面以意識形態劃線，是冷戰思維的體現。 文中指出，美方動輒設置技術壁壘，拼湊所謂「民主科技聯盟」，將科技問題政治化、意識形態化，打造封閉排他的「小圈子」。美國劃定生物技術、人工智能等近20類重點管控技術，強化出口管制，嚴格投資審查，泛化「國家安全」概念，企圖給他國高科技產業發展「設絆子」「卡脖子」，嚴重侵犯發展中國家科技發展權利。

謬誤18：

氣候問題不是意識形態問題，而是數學問題。如果中國堅持目前的計劃，在2030年前不降低排放量，那麼世界其他國家排放量必須在2035年前降至零，這是基本不可能的。 事實真相：美國對於全球氣候變化、減少溫室氣體排放負有不可推卸的責任。美國不應轉嫁責任，不應奉行「雙重標準」。

謬誤19：

在打擊非法毒品特別是合成阿片如芬太尼方面，我們希望與中國合作，阻止國際販毒組織獲得化學前體，其中許多都源自中國。 事實真相：美國國內芬太尼濫用問題的根源在美國自身。

謬誤20：

在全球糧食危機威脅全世界人民的時候，我們期待中國這個在農業方面取得巨大成就的國家幫助全球做出反應。 事實真相：美國長期限制糧食出口，壟斷糧食貿易。俄烏衝突爆發後，美國擴大武器援助，濫用單邊制裁，進一步加劇全球糧食緊缺，對全球糧食危機負有不可推卸的責任。

謬誤21：

中國完善了大規模監控，並向80多個國家輸出相關技術。 事實真相：美國是全球最大「黑客帝國」。

責任編輯：林佩怡

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