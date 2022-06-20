廣東惠州女子被打 宵夜店老闆勸阻卻遭圍毆陷昏迷（有片，更新版）

唐山燒烤店惡男圍毆女子引發眾怒，輿情洶湧未了之際，再有地方出現打人事件。在廣東惠州，周日（19日）凌晨一名女子在街上被打，附近的宵夜店老闆看到後見義勇為上前勸阻，卻反遭圍毆滿身是血，目前留院仍在昏迷。

*20/6 更新警方已拘捕5人

當地警方通報，已拘捕一名男性主犯，其餘4名疑犯亦已全部抓捕歸案。

影片連結：https://youtube.com/shorts/kLPELf5DPaI?feature=share

據「沸點視頻」，宵夜店老闆冉女士稱，當時正要打烊，聽到外面有一群人在打一個女生，丈夫就好心去一下，卻被打到滿身是血。「我老公一個人打不贏他們那麼多人，跑了之後，他們那些人回來打我一個女的。」還稱有施暴者拿刀過去，但遭抓住。

冉女士表示，丈夫昏迷不醒，自己也受傷醫院，臉上都是傷。她哭著說，正常開店好心救人，希望還他們一個公道，「現在如果真的是這樣，誰還敢見義勇為？」

警方：男子毆打女友被拘 正緝捕4疑犯

據惠州市公安局惠城區分局通報，事發周日凌晨3時41分許，惠城區水口街道轄區上霞中路發生一宗毆打他人案件。接報後，警方到場拘捕23歲洛姓男子主要疑犯，經初步調查，洛男與女友和4名同鄉行至案發地，因發生爭執而毆打女友，附近宵夜檔主譚某夫婦上前制止，期間被洛及其同鄉打傷。已將受傷人員送院救治。

內地網民反應：

唐山事件沒有後續處理的影響，多少人猖狂肆無忌憚，助長其囂張氣焰，更寒了無數人的心。 老闆娘的哭訴真的很戳心，希望當地警方還她一個公道。 罵唐山老闆冷血的人呢？罵顧客冷血的呢？ 我要是碰到這件事，我會先躲起來，然後呢打電話110與120，我是一個小姑娘，我總不能跟九個大漢子拼了吧？打不過。 社會治安真應該加強一下了 唐山還不趕緊宣判，惡人都在挑釁法律。

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）

唐山扣留採訪打人案外省記者？ 胡錫進發聲

責任編輯：林佩怡

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