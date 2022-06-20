【神州快訊】浙江省第十五次黨代會6月杭州召開

中國共產黨浙江省第十五次代表大會將於6月20日在杭州正式開幕，6月22日大會閉幕。大會將聽取和審查中國共產黨浙江省第十四屆委員會報告，報告將系統回答未來五年浙江共同富裕示範區怎麼建、現代化之路怎麼走，在新征程上如何更好發揮先行探路、引領示範作用等重大問題。

浙江探索建設共同富裕示範區已有一年，並出台《浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案（2021—2025年）》。浙江以縮小三大差距（地區差距、城鄉差距、收入差距）為主攻方向，城鄉居民收入分別連續21年、37年居全國省區第一。實施農業「雙強」、鄉村建設行動，實現農民收入增速快于城鎮居民、低收入農戶收入增速快于全省農民、26縣農民收入增速快于全省農民。

當前，財政部、人力社保部、農業農村部等國家部委、有關單位以政策意見、試點批復、合作框架等形式支持浙江省改革探索；大綜合一體化行政執法改革、農村集體產權制度、綠色發展財政獎補機制、「縣鄉一體、條抓塊統」等一批先行改革經驗向全國複製推廣；「浙里保」商業補充醫保、新就業形態勞動者勞動權益保障、鄉村集成改革、未來社區等一批重大改革取得實效。

下步，浙江將推進共同富裕變革性實踐，打造一批可複製可推廣的標誌性成果，探索一批共同富裕機制性制度性的創新模式，謀劃一批牽一髮而動全身的重大改革方案，用浙江的先行探索為全國提供經驗做法。

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