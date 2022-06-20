  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (一) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神州快訊】浙江省第十五次黨代會6月杭州召開

特約 09:00 2022/06/20

分享：

分享：

中國共產黨浙江省第十五次代表大會將於6月20日在杭州正式開幕，6月22日大會閉幕。大會將聽取和審查中國共產黨浙江省第十四屆委員會報告，報告將系統回答未來五年浙江共同富裕示範區怎麼建、現代化之路怎麼走，在新征程上如何更好發揮先行探路、引領示範作用等重大問題。

浙江探索建設共同富裕示範區已有一年，並出台《浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案（2021—2025年）》。浙江以縮小三大差距（地區差距、城鄉差距、收入差距）為主攻方向，城鄉居民收入分別連續21年、37年居全國省區第一。實施農業「雙強」、鄉村建設行動，實現農民收入增速快于城鎮居民、低收入農戶收入增速快于全省農民、26縣農民收入增速快于全省農民。

當前，財政部、人力社保部、農業農村部等國家部委、有關單位以政策意見、試點批復、合作框架等形式支持浙江省改革探索；大綜合一體化行政執法改革、農村集體產權制度、綠色發展財政獎補機制、「縣鄉一體、條抓塊統」等一批先行改革經驗向全國複製推廣；「浙里保」商業補充醫保、新就業形態勞動者勞動權益保障、鄉村集成改革、未來社區等一批重大改革取得實效。

下步，浙江將推進共同富裕變革性實踐，打造一批可複製可推廣的標誌性成果，探索一批共同富裕機制性制度性的創新模式，謀劃一批牽一髮而動全身的重大改革方案，用浙江的先行探索為全國提供經驗做法。

（資料由客戶提供）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

【神州快訊】粵港澳遊艇自由行 深圳遊艇經濟迎利好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款