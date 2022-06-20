美財長耶倫稱部分對華關稅沒戰略目的 正考慮減少不必要負擔

美國財長耶倫（Janet Yellen）周日（19日）表示，前特朗普政府的一些對中國商品關稅，沒有戰略目的，卻增加了消費者成本。華府正考慮重新配置部份關稅，減少不必要的負擔，但未透露具體時間表。

美國面對40年來的最高通脹，近日高層頻頻放風考慮取消部分對華關稅，以遏制通脹。美國總統拜登日前也證實，計劃很快與中國國家主席習近平通話，並正考慮是否就放寬對中國商品關稅作出決定。

耶倫周日在美國廣播公司（ABC）節目上表示，政府正在考慮取消一些特朗普時代對中國商品徵收的關稅。

拜登稱計劃很快與習近平通話 正考慮是否放鬆中國商品關稅

美媒：拜登稱傾向於放寬特朗普時期部分對華關稅

她稱，美國認識到解決中國一系列不公平貿易行為很重要，但指現屆政府繼承的關稅，有些沒有戰略目的，增加了消費者的成本。因此考慮重新配置其中一些關稅，令它們變得更有意義，並減少美國消費者不必要的負擔。

造成通脹因素屬全球性 難立即消退

耶倫表示，目前通脹高到令人無法接受，但預計今年內都揮之不去，而造成頑固通脹的原因是全球性，包括烏克蘭戰爭造成的能源供應中斷，和中國防疫封控商品出口受阻。而這些因素不太可能立即消退，「與全球形勢相關的不確定因素太多了」。

她指出，美國經濟未來數月將會放緩，但經濟衰退並非不可避免。她還說，如果可以幫助消費者抵禦通脹，汽油免稅期就「值得考慮」。

責任編輯：林佩怡

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