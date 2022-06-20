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官媒：工信部研出台新一輪超常規穩增長政策 拉動消費

經濟脈搏 11:13 2022/06/20

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《上海證券報》周一（20日）在頭版報道，受疫情和原材料價格上漲影響，當前製造業上下游利潤嚴重分化，或引發投資內生動力不足等連鎖反應。針對這一風險，工信部正研究出台新一輪超常規的穩增長政策，內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等。

報道指出，工信部近日召開的專家座談會上，與會代表提到製造業投資面臨的風險。專家表示，要進一步認識當前經濟形勢的嚴峻性，防範製造業上下游利潤分化過大，導致的投資內生動力不足問題。

中下游行業利潤下滑 憂企業不再投資

數據顯示，製造業上下游利潤分化已較嚴重。4月上游行業利潤總額佔比達到47.4%，處於歷史高位，而中下游尤其是下游，利潤佔比持續壓縮。以新能源汽車產業鏈為例，由於上游資源價格過快上漲，下游整車企業大面積虧損。

值得注意的是，龍頭企業尚能維持，有的中小企業考慮退出。報道指出，中部大省一間新能源車企，2019年投產後艱難維持，目前已不能正常生產。

內地4月工業企業利潤按年降8.5% 汽車製造業受衝擊較明顯

據中金公司的統計顯示，今年以來只有上游行業營業利潤率維持增長，中游、下游行業營業利潤率均有較明顯的下滑。

然而，製造業上下游利潤分化局面下半年料難逆轉，甚或導致連鎖反應。中金預計，下半年原油價格仍將在高位徘徊，油價上漲或進一步放大工業企業利潤分化。中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，若中下游企業始終「增收不增利」，企業就不會再加大投資。他認為，倘若不能有效遏制，預計下半年製造業投資內生動能將明顯不足，對穩經濟和改善供給體系會造成負面衝擊。

專家籲鼓勵企業加大技術改造投資 促新能源汽車消費

報道指出，工信部已注意到相關風險，並正在研究出台超常規穩增長政策舉措。劉向東認為，新一輪穩經濟政策要聚焦供給側，尤其是要穩住中下游製造業企業的信心，營造良好的投資環境，解決上下游企業之間的賬款逾期、補貼拖欠等遺留問題，提高資金周轉率。

在技術改造投資方面，劉向東建議，以升級空間大、市場潛力足的傳統產業為重點，鼓勵企業加大技術改造和設備更新力度，引導企業圍繞增品種、提品質、創品牌擴大有效投資。

拉動消費方面，博覽財經首席經濟師李宏圖建議，要鼓勵城鄉居民對新能源汽車、綠色建材、綠色家電的消費，用消費穩定投資。

內地促汽車消費 4部門：開展新一輪新能源汽車下鄉活動

內地5月乘用車零售按月增30% 促消費政策料利6月銷量

責任編輯：林佩怡

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