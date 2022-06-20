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德國教育部籲學者 在敏感領域與中國劃清界線 京曾這樣批評

國情動向 11:32 2022/06/20

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德國媒體日前揭露，與中國合作研究可能幫助中國提升軍力。對此德國教育部長呼籲學者在敏感領域與中國劃清界線，並認為大學不該成立孔子學院。

「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）等11家歐洲媒體，分析過去20年來歐洲與中國學者聯名發表的35萬份學術報告後，上月中發布名為「中國科學調查」（China Science Investigation）的調查報道，揭露其中近3000份的中方研究者有解放軍背景。

報道質疑研究成果可能作為軍用，幫中國提升軍力，批評學者過於天真，不顧國安風險，引起政壇和學界熱議。

對此，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）表示，在敏感的研究領域，例如無法排除軍事用途的軍民兩用技術、以及被政府用來監視人民的人工智慧，學者有必要與中國劃清界線。

她在「商報」（Handelsblatt）17日刊出的專訪中說，在民主與獨裁的體制競爭中，只要可能幫中國取得上風的領域，學者都應該與中國保持距離。

她還提到，如果她是大學校長，不會同意成立孔子學院，「我反對中國對我們的教學和研究有直接影響力」。

關於教育與國安問題，早前英國和美國均收緊留學限制，加強審查外國學生報讀英國大學「敏感科目」。中國外交部曾批評美方在中美人文交流領域採取一系列消極錯誤言行，與美方自我標榜的開放自由理念完全背道而馳；美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權，中方保留作出進一步反應的權利。

國安教育日 當局披露首例境外竊取高鐵數據案

【科技戰】中國科學家牽頭擬收購英石墨烯廠 英啟動國安調查

責任編輯：尹航

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