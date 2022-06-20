陸基中段反導攔截技術試驗成功 國防部：不針對任何國家

國防部周日（19日）深夜表示，在境内進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，並達到預期目的。

國防部並指，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

中段反導攔截繫統一般用於攔截中遠程乃至洲際彈道導彈，並在來襲導彈的中段飛行過程中對其實施攔截。中國是掌握陸基中段反導攔截技術的少數國家之一，目前世界上隻有中國、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗。

環球時報旗下樞密院十號官方帳號指，這並不是中國軍方第一次宣佈成功進行陸基中段反導試驗。在此之前，中國軍方曾四次公佈「成功進行陸基中段反導試驗」。包括2010年1月11日，2013年1月27日，2018年2月5日，2021年2月4日。

中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機？

什麼是陸基中段反導攔截技術？

文章指，據介紹，在彈道導彈飛行中段實施攔截，時間相對來說比較長，但由於此時導彈的彈道高度比較高，所以攔截起來仍有相當難度。中國多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明中國已經掌握了中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於中國打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。

文章還提到，可以作為對比的是，美國陸基中段反導系統的主力——地基攔截彈（GBI）攔截成功率一直堪憂。不久前美國國會報告才狠批該系統至今沒有形成可靠的戰鬥力。

文章指，國防部發佈的消息中提到「中段反導試驗是在中國境內進行，不針對任何國家」，說明中段反導技術是為保障國家戰略安全而打造的國家導彈防禦體系裏面的重要一環，同時這個體系與中國的防禦性的軍事戰略是一致的，不針對其他國家。

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責任編輯：袁瑋婧