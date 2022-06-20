一文看懂 內地這些地方縮短入境隔離時間 部分集中隔離7或10天

據內地傳媒梳理，近期多地縮短入境隔離時間，北京、湖北武漢、江蘇南京等地，由「14天集中隔離+7天居家隔離，縮短為「7天集中隔離+7天居家隔離」或「10天集中隔離+7天居家隔離」。

人民日報健康客戶端近日梳理多地縮短入境隔離時間：

實行「7+7」隔離的地方有：

【北京】

5月初北京調整有關風險人員隔離管理措施，原本的「14+7」調整為「10+7」。

而北京市疫情防控指揮部相關工作人員表示，5月15日北京宣布縮短入境隔離時間，對目的地為北京的入境人員實施「7天集中隔離+7天居家隔離」。這是5月以來第二次縮短集中隔離時間。

【江蘇南京】

對於網上有指南京市對入境人員實施「7+7」隔離措施，南京市政府服務熱線工作人員回應稱，現在南京對在本地有居住場所的入境人員，實施「7+7」隔離政策，取消此前7天居家監測要求。

除南京市，據「國務院客戶端」小程序顯示，無錫市、常州市等地入境人員的隔離時間，亦已由原先的「14+7」調整為「7+7」。

【湖北武漢】

據「武漢本地寶」顯示，武漢海外回國人員隔離政策從6月3日起實行新措施。由之前的「14+7」調整為「7+7」。第一入境地和目的地均為武漢的，實行7天集中隔離+7天居家隔離。