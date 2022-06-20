一文看懂 內地這些地方縮短入境隔離時間 部分集中隔離7或10天

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據內地傳媒梳理，近期多地縮短入境隔離時間，北京、湖北武漢、江蘇南京等地，由「14天集中隔離+7天居家隔離，縮短為「7天集中隔離+7天居家隔離」或「10天集中隔離+7天居家隔離」。
人民日報健康客戶端近日梳理多地縮短入境隔離時間：
實行「7+7」隔離的地方有：
【北京】
5月初北京調整有關風險人員隔離管理措施，原本的「14+7」調整為「10+7」。
而北京市疫情防控指揮部相關工作人員表示，5月15日北京宣布縮短入境隔離時間，對目的地為北京的入境人員實施「7天集中隔離+7天居家隔離」。這是5月以來第二次縮短集中隔離時間。
【江蘇南京】
對於網上有指南京市對入境人員實施「7+7」隔離措施，南京市政府服務熱線工作人員回應稱，現在南京對在本地有居住場所的入境人員，實施「7+7」隔離政策，取消此前7天居家監測要求。
除南京市，據「國務院客戶端」小程序顯示，無錫市、常州市等地入境人員的隔離時間，亦已由原先的「14+7」調整為「7+7」。
【湖北武漢】
據「武漢本地寶」顯示，武漢海外回國人員隔離政策從6月3日起實行新措施。由之前的「14+7」調整為「7+7」。第一入境地和目的地均為武漢的，實行7天集中隔離+7天居家隔離。
實行「10+7」隔離的地方有：
【四川成都】
成都市衛健委6月15日發布入境隔離政策調整相關問題答疑，其中明確成都口岸入境人員閉環管理措施，14日起對所有從四川省口岸入境人員實行10天集中隔離，之後由各市(州)閉環接回實施7天居家隔離；目的地為省外則應閉環送至機場、車站，並提前將相關信息告知目的地。
【福建廈門】
廈門曾在4月曾實施為期一個月的「10+7」試點，對部分入境人員減少集中隔離4天。近日廈門疫情防控諮詢電話工作人員再回應稱，目前入境後目的地為廈門，仍繼續實施10天集中隔離+7天居家隔離。
最後報道指出，各地隔離措施和時間不同，會根據實際情況變化，如需要到內地，可關注官方消息或致電當地市民熱線查詢。
責任編輯：林佩怡
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