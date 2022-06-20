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河南村鎮銀行開展線上客戶資金信息登記 網民：已精準賦碼 何必再登記

社會熱點 12:41 2022/06/20

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河南4間村鎮銀行早前爆出無法正常取款，有赴當地的維權儲戶的健康碼突變紅碼。4間銀行今起開展線上客戶資金信息登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記。對此，網民質疑，銀行已經把儲戶「精準紅碼」，何必讓人登記信息。

河南禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行官網今日發布公告稱，按照金融管理部門要求，該行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記。

上述銀行發布的信息登記表顯示，除了要填寫個人基礎信息外，還應填寫相關「產品信息」，包括交易時間、交易金額、產品名稱、產品期限、產品年利率、交易渠道、已獲取收益、獲取收益方式、獲取產品方式，以及是否存在通過其他渠道獲取收益。

此舉引來網民質疑。網民這樣說：

良民讀書郎 ：還用登記嗎？不都已經精準紅碼了？

LilyAllen中文FANS ：？還得用戶填信息？你是銀行啊，信息你沒有嗎？

OX交易員 ：健康碼就能精準定位，取款就要登記？這種操作看不懂

木頭隊長 ：這還需要登記嗎？問管健康碼的要個名單就好了嘛

無邊絲雨自在飛花 ：現在為啥說要登記？銀行有很清晰的數據，為啥要登記？如果沒有數據，登記了如何核對，寫多少是多少？ 看不到的人不登記不返款？ 登記了，信息這麼多核對起來得多久？ 系統都登陸不上，怎麼登記？

4月18日起，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行等多家河南村鎮銀行公告稱，將於2022年4月18日8:30對系統進行升級維護，該行網上銀行、手機銀行將暫停服務。此後，多家河南村鎮銀行出現「取款難」問題。部分儲戶從外地到鄭州，一到鄭州掃碼填報個人信息後，健康碼立即變紅碼，行動受限，引發限制外地儲戶入鄭州維權質疑。

河南村鎮銀行案嫌犯落網 2011年起已涉非法吸資

河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

責任編輯：尹航

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