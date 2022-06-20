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上海取現需求爆發 人行：上半月現金供應投放總量去年同期近4倍

經濟脈搏 12:47 2022/06/20

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上海解封後，市民取現需求集中爆發，網傳照片與影片顯示，上海多個銀行網點全是老人在排隊，網民叫苦連連。中國人民銀行上海總部表示，加大現金調撥投放力度，6月1日至15日的現金供應投放總量達到去年同期的近4倍。

早前網上不少上海網民在社交網絡發文指，解封後上海銀行網點管理混亂，一次僅放幾個籌，網點全是排隊去養老金的老人。

據中財網報道，疊加疫情影響和養老金集中發放，上海銀行網點辦理個人業務的客戶明顯增多，單個客戶辦理業務的時間明顯增加，部分養老金發放任務重的銀行網點外出現排長隊等情況。

人行上海總部表示，已加強分析研判，及時窗口指導，於9日下發《關於加強近期現金服務保障工作有關事項的通知》，先後三次召開各銀行相關職能部門負責人會議，指導各銀行採取必要舉措保障公眾現金需求,切實解決銀行網點「排隊長」問題。

與此同時，人行上海總部加大現金調撥投放力度，保證了全市各銀行現金庫存充足。

人行上海總部要求，要加強現金服務工作的主動性和前瞻性，營業網點和服務窗口「應開盡開」，有條件的營業網點應在雙休日對外營業並提供現金服務；營業時間「能早儘早、能延盡延」，增加有效服務時間；加大ATM機等現金自助設備的運維保障和加鈔頻次，確保現金自助設備服務不中斷；充分考慮近期本市氣溫持續增高的實際情況，在營業網點配備必要的服務設施設備，為公眾提供必要人文關懷。

人行上海總部表示：「當前，本月養老金集中發放高峰已過，相關銀行網點「排隊長」問題有所緩解，但受疫情防控等因素影響，現金服務需求仍存在波動性和不確定性。」人行將調動所有可用資源，提升現金服務工作水平，着力構建老年人普惠金融發展長效機制，將便民服務措施落到實處。

上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應

上海解封後離婚預約爆滿 名額排到7月

責任編輯：袁瑋婧

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