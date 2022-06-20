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珠海拱北、橫琴全域臨時交通管制 幼兒園中小學停課 餐廳禁堂食

社會熱點 12:54 2022/06/20

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澳門再現新冠肺炎疫情之際，鄰近的廣東珠海升級管控措施。珠海香洲區拱北街道全域、橫琴粵澳深度合作區全域，今日（20日）起臨時交通管制，暫定3天，期間公交車停運，區域內幼兒園、中小學停課，又禁止人員集聚餐飲場所暫停堂食，美容美髮、戲院、健身室等密閉場所暫停開放，同時每天開展一輪全民核酸檢測。

廣東昨日（19日）無新增本土陽性感染者，另有28宗境外輸入感染病例，包括珠海報告3宗，2宗來自澳門、1宗來自香港。其中，澳門近日出現新一波疫情，累計34宗陽性，當地已要求全民檢測，大部分公共部門今明暫停運作，只維持緊急或基本服務；銀行服務也暫停；今起乘搭公共交工具要出示健康碼綠碼。

公交車停運 健身室等密閉場所暫停開放

橫琴粵澳深度合作區疫情防控聯合指揮部辦通告，決定由今日（20日）早上9時起，對橫琴粵澳深度合作區全域採取臨時交通管制措施，暫定3天。

期間，除持有通行證的疫情防控、應急救援、醫療救治、物資保障等車輛及人員外，其他的只進不出。網約車、公交車停運。

所有住在珠海及合作區的從澳門入境外僱人員，須提前12小時通過「健康珠海」微信小程序進行個人健康申報，由所在社區確認符合居家隔離條件後，方可經橫琴口岸入境。入境後乘坐指定接駁車返回居住地，即時落實「7天居家隔離+7天居家監測」。途中不得換乘公共交通。如不符合居家隔離條件而入境，一律落實7天集中隔離，費用自理。

管制區域內人員如遇就醫、緊急公務等特殊情況確需外出，須持24小時內核酸檢測陰性證明，向社區提出申請。

同時，管制區域內幼兒園、中小學停課，中小學實行線上教學。管制區域內禁止人員集聚，餐飲場所暫停堂食，美容美髮、按摩水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇院、電影院、健身房、體育館、游泳館、遊戲廳、培訓機構等密閉場所暫停開放。醫療機構、農貿市場、商場超市等物資保障供應場所和快遞（外賣）服務正常運營。

香洲區疫情防控指揮部也通告，今日清晨5時起，對香洲區拱北街道全域及前山街道白石社區臨時交通管制，同樣暫定3天。

另受疫情影響，橫琴客運碼頭今起至後日（22日）暫停服務，停航期間市民前往海島可選擇香洲港，乘坐高速客輪前往深圳可選擇九洲港。而根據防控要求，旅客進入九洲客運港需要持有48小時內核酸檢測陰性證明，抵達深圳後接受落地核酸檢測。自深圳返回珠海乘船須持有24小時核酸檢測陰性證明。

責任編輯：林佩怡

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