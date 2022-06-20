中國6月LPR如期持穩 第三季仍有「降息」可能？

中國6月貸款市場報價利率（LPR）全線維持不變。分析認為，考慮到先前MLF利率持穩、近期國內經濟數據改善及美聯儲加息等，6月LPR一如預期持穩，政策進入觀察期。

不過，路透引述業內人士認為，考慮到經濟復甦仍需貨幣政策支持穩增長，在降低實體經濟資金成本需求下，加上通脹未形成掣肘，三季度LPR仍有下調可能。

經濟改善 政策加碼必要性下降

據中國人民銀行周一（20日）公告，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%，與上月持平。其中，1年期LPR連續第五個月不變。而在5月，5年期LPR單獨下降15個基點，下調幅度為LPR改革以來最大。

分析指出，最新LPR按兵不動，一方面是人行上周未下調中期借貸便利（MLF）利率；另一方面在當前國際金融形勢下，LPR不太可能連續兩個月下降。

人行等量續做MLF利率不變 分析指貨幣政策進入觀察期

彭博引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，LPR維持不變一如預期，中國暫停減息周期，或與5月經濟數據改善和信貸擴張加快有關。目前拖累中國經濟增長的主要問題，是物流受阻和信心減弱，而不是流動性和信貸問題。因此在美聯儲激進加息周期期間，中國人行或會選擇適時降息但保留政策工具，避免擴大貨幣政策分歧。

民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文指出，經濟恢復有望進一步延續，尤其房地產政策連出利好後，市場開始觸底反彈。繼續加碼政策的必要性下降。

ING Groep NV大中華區首席經濟學家彭藹嬈則預測，本次LPR利率持穩後，當前貨幣政策是政府支持經濟復甦次要手段，接下來會出台更多財政政策撐經濟。

穩增長仍需加力 LPR有可能單獨下調

但有分析認為，本月LPR利率保持不變，不意味「降息」窗口關閉。東方金誠首席宏觀分析師王青預計，LPR仍有一定下調空間。

他表示，在美聯儲持續大幅收緊貨幣政策下，國內貨幣政策堅持「以我為主」的同時，會更加重視內外平衡，MLF利率下調的可能性較小。但考慮到下半年出口增速持續下行的可能性較大，房地產還將低位運行，加上國內消費修復可能偏緩，政策面在穩增長方面還需要適度加力。

美聯儲大幅加息0.75厘 中國下一步貨幣政策操作引關注

他認為，鞏固經濟修復勢頭，下半年在MLF利率保持不變的同時，監管仍可通過引導銀行資金成本下行，推動LPR報價下調，進而降低企業和居民貸款利率。

浙商證券首席經濟學家李超亦指，短期看，為對沖疫情衝擊，人行貨幣政策以穩增長、保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆，核心在「寬信用」。認為5年期以上LPR未來仍有15基點下行空間。王靜文亦認為，如有必要，未來下調5年期以上LPR的可能性會大過1年期。因本輪穩增長主要靠基建，扭攳預期靠房地產，兩者都對長端利率敏感。

責任編輯：林佩怡

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