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台灣新增確診降至3.5萬多宗 為1個半月新低

社會熱點 14:50 2022/06/20

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台灣新冠肺炎疫情持續，今日（20日）公布新增35,596宗本土確診病例，為1個半月新低；再多295宗中重症、144人死亡。

這是自5月5以來，台灣本土確診人數再度降回3字頭。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，可能是周日效應、還要觀察，但認為未來確診數應該只會比3萬宗多兩三成，在5萬例以下的機率會很高。

台灣今日新增35,632宗確診病例，境外輸入36宗，本土35,596宗。新增本土確診中，台中、高雄最多，均超過5千宗，新北有4千多宗，台南、桃園則逾3千宗。

當地再多144宗病例死亡，年齡為20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139人具慢性病史、91人未接種3劑疫苗。而新增的295宗中重症，包括1名1歲男童出現肺炎，目前在加護病房，而個案本身有慢性心肺及神經系統疾病，長期使用呼吸器。

另外，早前確診的指揮中心指揮官陳時中，昨日隔離期滿，但今日未有現身。羅一鈞表示，陳時中仍然快測陽性，且仍有輕微咳嗽症狀，因此居家辦公、視像開會，不便出席記者會。

責任編輯：林佩怡

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