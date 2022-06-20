亞洲最大鐵路樞紐 北京豐台站營運 可容納1.4萬人同時等車

經過4年改擴建的百年老站北京豐台火車站，周一（20日）正式開通營運。該站改建後建築面積約40萬平方米，每小時最高可容納1.4萬人同時候車；是亞洲最大鐵路客運樞紐，也是中國首個普速、高速雙層車場站型佈置的大型現代化鐵路車站，形成「頂層高鐵、地面普鐵、地下地鐵」的立體交通模式。

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北京豐台站，始建於1895年，是北京城的第一座火車站。曾服務老京張鐵路、京廣鐵路、京滬鐵路等多條線路，開辦客貨運輸、列車編組技術作業等業務。隨著首都城市建設和鐵路快速發展，豐台站承擔的相關業務相繼移交北京西站、豐台西站等站辦理，至2010年運輸業務全部停辦，2018年9月實施改擴建工程。

經過4年的改擴建，北京豐台站周一以全新面貌開通運營，將安排京廣高速鐵路，京滬、京九普速鐵路等多條線路的列車始發終到作業。

加強北京與全國城市聯繫

據中國鐵路設計集團有限公司北京鐵路樞紐豐台站改建工程總工程師陳世和表示，豐台站開通運營後，主要辦理經由京廣高鐵至石太高鐵方向的動車組列車，以及京九鐵路、京原鐵路方向和部分北京樞紐中轉普速列車客運業務，客發送量遠期預計超過7200萬人次，能有效分散北京西站客流，也加強北京及豐台區與全國城市的聯繫。

此外，陳世和指出，豐台站的建設，將客運專線、城際鐵路、市郊鐵路、城市公交、軌道交通等基礎設施融為一體，形成了首都城南地區新的大型綜合交通樞紐，將促進城南地區經濟社會發展，將增強北京綜合交通運輸服務功能。

責任編輯：林佩怡

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