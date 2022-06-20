鄭州「最高學歷樓盤」停工惹議 多名業主屬博士人才

響應引進人才卻買到爛尾樓？內地傳媒報道，河南鄭州一個「最高學歷樓盤」，有多名業主是博士、碩士等，兩成業主享受鄭州人才補貼，惟該樓盤已停工7個月引發關注。

據「中國新聞周刊」報道，鄭州高新區「永威金橋西棠」住宅項目，附近4公里內有4所大學，吸引了大量高校教職工和畢業生購買。

兩成業主享人才補貼 有首期未被轉入監管賬戶

有業主統計，該樓盤已賣出2千多戶。其中1057戶業主中，有72名博士、320名碩士，本科及以上學歷超八成，兩成業主享受鄭州人才補貼。

為了督促房企復工，業主多次與房企政府部門溝通、協商，還營運社交媒體、短片賬號等另類「維權」，希望引發關注以解決問題，惟多方努力至今仍未復工。據業主稱，按照合同應於明年12月31日開始交樓，即使現時復工，亦要延期交樓7至8個月。

涉事樓盤由永威和金橋兩間當地開發商聯合開發，多名受訪業主表示，永威在當地口碑不錯，即使該盤均價比周邊高出3、4千仍入手。業主李先生稱，博士畢業後回鄭州當高校教師，該校有10幾名老師買了西棠房子，而鄭州大學教職工業主或近百人。另一業主劉先生表示，去年11月交完首期，但他與其他67戶業主共7000多萬元首期因未被轉入房管局監管賬戶，「被挪走」，至今尚未網簽。

「中國新聞周刊 」引述永威置業相關負責人回應稱，停工是金橋方主導的，永威一直在催促施工。「我們只想盡快從這個商業騙局裡跳出來。」 永威之前曾發公開信稱，與金橋公司因開發理念差異合作出現分歧。該刊多次聯繫金橋方面均未獲回覆。

鄭州高新區住建局上周公開回應業主，對於該項目推進情況，每周項目專班、業主代表、金威公司、金橋公司、永威公司5方會談，如有問題可反饋給業主代表，由其在現場直接溝通。

有內地網民留言稱，「現在房子根本賣不動，人才引進其實就是一種割韭菜」，也有人嘆高端人才逃不過「被當韭菜割」。另有網民稱鄭州爛尾樓多如牛毛

。

值得注意的是，鄭州近期有多個樓盤有停工或爛尾嫌疑，曾有業主向有關部門反映，健康碼卻一度變紅。據稱或與維權儲戶有時空交集有關。

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責任編輯：林佩怡

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