唐山被打女子傷勢近況未明 內媒促公開信息過百萬網民點讚

河北唐山燒烤店惡男圍毆女子事件已過去1個多星期，但網上輿論不斷，外界關注被打女子傷勢情況，但一直未有進一步消息。內地「每日經濟新聞」周一（20日）發布評論文章，稱越是遮遮掩掩不想讓人知道，公眾就對這一做法越不滿，越多猜測就會產生，帶來更大負面效應，「公布四女子，近況唐山有關方面不能再拖下去了」。

有關評論截至晚上6時45分，在微博上獲得超過140萬個點讚。有網民稱「終於有媒體提這個問題了」，又有人質疑當地有什麼「難言之隱」 比揭示事實真相更為重要？

曾傳1女子死亡 當地婦聯稱「生命體徵平穩」

據6月10日事發當天，唐山警方通報，兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險；另兩名女子傷勢較輕未住院治療。之後有傳4名被打女子中，有1人死亡，隨後報道引述唐山市婦女聯合會工作人員表示，「兩位被打住院的女性生命體徵平穩，沒有死亡」。另有媒體之後報道，兩名受傷女子仍接受治療，出入病房時需要借助輪椅。

然而，有關4名傷者的近況尚未得知，網民也關心怎何至今不見受害女子家屬出面發聲等。

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「每日經濟新聞」發布題為「公布打人事件受害女子近況宜早不宜遲」的評論提到，​​唐山打人事件已過去多日，可是到現在還是沒有任何關於受傷女孩的進一步消息，也沒有看到任何關於其他3個女孩的消息，她們的情況是公眾與輿論關注的焦點，人們期盼4人能夠得到有效治療，有關傷情能公之於眾，期待女子從當事者的角度還原事件始末，推動案情調查及後續處理。

文章表示，截至目前，公眾和媒體所能獲取的相關信息極其有限。並指收治受傷女子的華北理工大學附屬醫院，指傷者住院情況屬個人隱私，不便向外界透露，說法顯然難以成立。

事關公共利益 及時公開信息是法定職責

文章續稱，這是一起典型的公共事件，涉及4名女子無辜受害，也由此引發了社會各界對於事件背後多重命題的討論，包括涉嫌暴力毆打及逃逸者何以在公開場合如此肆無忌憚欺辱女性？其中多人前科累累仍敢如此妄為，是否涉及更深層次的掃黑除惡問題？四名女子的遭遇讓更多人感同身受，大家希望能對此案一查到底，並推動治安及社會治理體系除弊革新，還社會以長久安寧。評論又質疑，唐山有關方面對4女子傷情及其他關鍵信息的沉默，何嘗不是一種間接傷害？

最後，文章強調《政府信息公開條例》明確各級政府部門在事關公共利益的事件中，及時公開信息是法定職責，不作為者要承擔行政乃至法律責任。唐山有關部門應清醒認識到，此次惡性事件已經給城市形象抹黑，有關方面大規模社會整治行動有亡羊補牢意味。但如果沒有對公眾知情權及其他應享權利加以尊重，沒有以信息公開倒逼自身公共服務意識和能力提升的自覺，沒有將國家有關信息公開規定落在實處的行動體現，大家對唐山有關舉措就難言滿意。

內地網民反應：

終於有站出來說話的了！值得幾萬個讚！ 輿論冷下去就沒事了，互聯網沒有記憶，所有事情都是這樣。 估計傷勢不輕，否則早就公佈了！ 巷子裡視頻也公佈一下呢。 都在往後拖等到熱搜都撤了，輿論沒有了熱度就萬事大吉。

值得一提的是，早前有外省記者表示，在唐山採訪打人事件時，遭警方暴力執法、無端扣留。

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上發聲，指唐山決不應粗暴對待前來採訪的外省市記者，尤其不能臨時扣留他們，刪他們合法拍攝的新聞素材，那樣做不僅於法無據，只會加重唐山面臨的輿情，最終事與願違。又指唐山輿論的壓力仍在不斷增加，認為坦誠對待輿論，有難處實話實說，效果通常會好很多。

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責任編輯：林佩怡

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