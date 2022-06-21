傳儲戶拿錢被限額1千元？農行工作人員這樣回應

在內地，銀行儲戶提款問題近期備受關注。近日一段網傳影片顯示，一名儲戶到中國農業銀行取款，被限制1000元（人民幣，下同）額度，銀行櫃員稱這是系統自動設置。

內地傳媒報道，事後有中國農業銀行支行工作人員表示，客戶長期不使用的銀行卡，可能會發現無卡支付有了額度要求。又指銀行根據監管部門要求，配合公安機關打擊電信詐騙行動，設計數據模型防範電信詐騙，匹配額度。

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在網傳影片中，一名儲戶問銀行櫃員為什麼取錢要被限額，櫃員詢問：「是否在九江工作？有沒有居住證？」儲戶稱，其在深圳工作，但在九江有房產。銀行櫃員稱，這是系統自動設置，儲戶再追問那條法律規定限制1000元/1天，但未獲進一步答案。

指櫃台取款沒有限額

▲ 影片中，儲戶在櫃台查詢為何被限額。圖中為櫃台人員。

據「紅星新聞」，有網友指出，此事發生在廣東省佛山市南海區九江鎮。中國銀保監會佛山監管分局工作人員稱，可以向銀行聯繫了解具體情況，而該媒體記者打了中國農業銀行南海分行投訴部的電話，但無人接聽。

「紅星新聞」引述中國農業銀行南海江濱支行的工作人員表示，儲蓄管理條例規定存款自願取款自由，在櫃台取款是沒有限額。櫃台對存取款項限額，是指無卡支付限額。工作人員表示，已關注到網傳影片，但不能告知拍攝具體地點。

稱應監管要求 匹配額度打擊電信詐騙

該工作人員還表示，此前所有銀行都根據監管部門要求，配合公安機關打擊電信詐騙行動，設計數據模型防範電信詐騙。影片中的客戶，應是數據模型根據客戶名下賬戶歷史交易習慣，為其匹配額度，其他客戶也曾有過。客戶長期不使用的銀行卡，可能就會發現無卡支付有了額度要求。若急需用錢，客戶可持卡在櫃台辦理。而影片中客戶發現銀行卡被限額，並非當天才限額，這說明其銀行卡平時不常用。但工作人員與客戶溝通時產生誤會。

這名工作人員並稱，類似情況也引發其他客戶投訴，但現時政策要求銀行卡支付要與結算支付需求匹配。同時打擊電信詐騙，公安機關要求銀行對長期不使用的銀行卡作出限制。被限額客戶若有房產證、汽車證等，可辦理提高額度。

據報，中國農業銀行客戶電話95599有語音提示，「農業銀行為保障客戶用卡及資金安全，正全力開展電信網絡詐騙防範治理工作，如果近期銀行卡突然出現使用異常或交易受限等情況，請客戶攜帶銀行卡及有效身份證件，到就近網點核實具體受限原因與解決方案。」

報道指出，今年4月，中國農業銀行、浦發銀行、光大銀行等銀行曾公告，下調部分或所有客戶線上業務相關交易限額。當時多家銀行客服稱這是「斷卡」行動要求。2020年10月，國務院召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會，決定開展以打擊、治理、懲戒開辦及販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團夥為主要內容的「斷卡」行動，清理整治涉詐電話卡、物聯網卡及關聯互聯網賬號；銀行、支付機構也需要清理長期不動戶、「一人多卡」、頻繁掛失補換卡等異常銀行卡。

責任編輯：林佩怡

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