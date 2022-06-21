  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳儲戶拿錢被限額1千元？農行工作人員這樣回應

社會熱點 09:52 2022/06/21

分享：

分享：

在內地，銀行儲戶提款問題近期備受關注。近日一段網傳影片顯示，一名儲戶到中國農業銀行取款，被限制1000元（人民幣，下同）額度，銀行櫃員稱這是系統自動設置。

內地傳媒報道，事後有中國農業銀行支行工作人員表示，客戶長期不使用的銀行卡，可能會發現無卡支付有了額度要求。又指銀行根據監管部門要求，配合公安機關打擊電信詐騙行動，設計數據模型防範電信詐騙，匹配額度。

河南村鎮銀行開展線上客戶資金信息登記 網民：已精準賦碼 何必再登記

上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應

在網傳影片中，一名儲戶問銀行櫃員為什麼取錢要被限額，櫃員詢問：「是否在九江工作？有沒有居住證？」儲戶稱，其在深圳工作，但在九江有房產。銀行櫃員稱，這是系統自動設置，儲戶再追問那條法律規定限制1000元/1天，但未獲進一步答案。

指櫃台取款沒有限額

影片中，儲戶在櫃台查詢為何被限額。圖中為櫃台人員。

據「紅星新聞」，有網友指出，此事發生在廣東省佛山市南海區九江鎮。中國銀保監會佛山監管分局工作人員稱，可以向銀行聯繫了解具體情況，而該媒體記者打了中國農業銀行南海分行投訴部的電話，但無人接聽。

「紅星新聞」引述中國農業銀行南海江濱支行的工作人員表示，儲蓄管理條例規定存款自願取款自由，在櫃台取款是沒有限額。櫃台對存取款項限額，是指無卡支付限額。工作人員表示，已關注到網傳影片，但不能告知拍攝具體地點。

稱應監管要求 匹配額度打擊電信詐騙

該工作人員還表示，此前所有銀行都根據監管部門要求，配合公安機關打擊電信詐騙行動，設計數據模型防範電信詐騙。影片中的客戶，應是數據模型根據客戶名下賬戶歷史交易習慣，為其匹配額度，其他客戶也曾有過。客戶長期不使用的銀行卡，可能就會發現無卡支付有了額度要求。若急需用錢，客戶可持卡在櫃台辦理。而影片中客戶發現銀行卡被限額，並非當天才限額，這說明其銀行卡平時不常用。但工作人員與客戶溝通時產生誤會。

這名工作人員並稱，類似情況也引發其他客戶投訴，但現時政策要求銀行卡支付要與結算支付需求匹配。同時打擊電信詐騙，公安機關要求銀行對長期不使用的銀行卡作出限制。被限額客戶若有房產證、汽車證等，可辦理提高額度。

據報，中國農業銀行客戶電話95599有語音提示，「農業銀行為保障客戶用卡及資金安全，正全力開展電信網絡詐騙防範治理工作，如果近期銀行卡突然出現使用異常或交易受限等情況，請客戶攜帶銀行卡及有效身份證件，到就近網點核實具體受限原因與解決方案。」

報道指出，今年4月，中國農業銀行、浦發銀行、光大銀行等銀行曾公告，下調部分或所有客戶線上業務相關交易限額。當時多家銀行客服稱這是「斷卡」行動要求。2020年10月，國務院召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會，決定開展以打擊、治理、懲戒開辦及販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團夥為主要內容的「斷卡」行動，清理整治涉詐電話卡、物聯網卡及關聯互聯網賬號；銀行、支付機構也需要清理長期不動戶、「一人多卡」、頻繁掛失補換卡等異常銀行卡。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應
2022/06/18
上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應
上海取現需求爆發 人行：上半月現金供應投放總量去年同期近4倍
2022/06/20
上海取現需求爆發 人行：上半月現金供應投放總量去年同期近4倍
因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
2022/06/14
因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
河南村鎮銀行開展線上客戶資金信息登記 網民：已精準賦碼 何必再登記
2022/06/20
河南村鎮銀行開展線上客戶資金信息登記 網民：已精準賦碼 何必再登記

你可能感興趣

上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應
12:21 2022/06/18
上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應
上海取現需求爆發 人行：上半月現金供應投放總量去年同期近4倍
12:47 2022/06/20
上海取現需求爆發 人行：上半月現金供應投放總量去年同期近4倍
因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
12:38 2022/06/14
因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
網絡熱話 儲蓄 中國銀行保險監督管理委員會 銀行櫃員 佛山 廣東省 銀行 中國

上一篇文章

【唐山打人】省政府公布調查進展 多名公安系統幹部下馬

下一篇文章

網傳鍾南山未接種疫苗？上海網絡闢謠：查詢方式不靠譜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

珠海拱北、橫琴全域臨時交通管制 幼兒園中小學停課 餐廳禁堂食
珠海拱北、橫琴全域臨時交通管制 幼兒園中小學停課 餐廳禁堂食
一文看懂 內地這些地方縮短入境隔離時間 部分集中隔離7或10天
一文看懂 內地這些地方縮短入境隔離時間 部分集中隔離7或10天
上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應
上海多家銀行爆滿 老人凌晨2點排隊5點已無籌 官方回應
河南最高地表溫度達74.1℃ 多地路面疑熱到爆開（有片）
河南最高地表溫度達74.1℃ 多地路面疑熱到爆開（有片）
網傳鍾南山未接種疫苗？上海網絡闢謠：查詢方式不靠譜
網傳鍾南山未接種疫苗？上海網絡闢謠：查詢方式不靠譜
廣東惠州女子被打 宵夜店老闆勸阻卻遭圍毆陷昏迷（有片，更新版）
廣東惠州女子被打 宵夜店老闆勸阻卻遭圍毆陷昏迷（有片，更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款