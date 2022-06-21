內地官媒：畢業季或加重就業壓力 把促進青年就業放重要位置

內地官媒《經濟日報》周二（21日）在頭版刊文稱，當前疫情對就業不利影響未完全消除，各方仍要以「時不我待」的緊迫感，推動各項政策再細化再落實，培育新的就業增長點，加強援企穩崗，促進青年就業。

該篇署名為金觀平的文章《把促進青年就業放在重要位置》並指出，今年中國高校畢業生達到1076萬人，隨著畢業季到來，高校畢業生集中進入勞動力市場，可能進一步加重就業壓力。

文章指，當前年輕人失業率偏高，主要原因有兩方面：一是受疫情影響，企業生產經營困難，吸納就業能力有所下降；二是年輕人求職傾向於穩定性強的崗位，加劇供需矛盾。

數據顯示，5月全國16歲至24歲年輕人的失業率為18.4%，比上月上升了0.2個百分點，據報為2018年1月有數據公布以來高點。

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文章表示，面對這些複雜局面，要繼續落實好穩定經濟大盤各項措施，促進經濟穩定恢復，增強就業吸納能力。同時，加強援企穩崗，緩解企業暫時性困難，穩定就業崗位；做好職業技能培訓。同時積極推動產業升級發展，創造高質量就業崗位，為高校畢業生就業創造更加有利的條件。

拓就業渠道 募集見習和城鄉基層崗位

此外，文章認為，解決年輕人的就業問題，關鍵在提供更多合適就業崗位。保住1.5億戶市場主體，就能穩住就業，保持中國經濟的韌性。為此，應抓緊把已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工達產等政策舉措落實到位；發揮好財政、貨幣等各項政策的幫扶作用，護航勞動密集型產業發展等。

同時，促進青年群體就業，應多方拓展就業渠道，完善市場化就業政策措施，努力創造更多適合畢業生的崗位。想方設法為他們提供崗位鍛煉、技能提升、激發創新潛力的機會，把就業服務從校園延伸到社會，簡化就業手續，創造便利條件，增加崗位推送，募集見習崗位和城鄉基層崗位等。

文章強調，中國已進入高質量發展階段，需要系統性、全方位地制定和實施宏觀政策和微觀舉措，促進經濟增長和就業良性循環。文章並稱，需從數字經濟、智能製造、新型城鎮化、鄉村振興等領域開拓更多適合青年人的優質崗位，促進勞動力分配更加均衡。

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責任編輯：林佩怡

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