【唐山打人】省政府公布調查進展 多名公安系統幹部下馬

受全國關注的河北唐山打人事件再有新發展，省公安廳今日（21日）通報，涉案的7男2女已全數被捕，並查出其另涉多宗罪案。省紀委則罕有作出 指定管轄，調查案發地路北區的公安局長，該區多個派出所的警員也一併接受紀律審查。

省公安廳指，本月7日，陳某亮等4人從江蘇駕車至唐山，與陳某志等人合謀實施網絡賭博洗錢違法犯罪活動。10日凌晨，陳某志等9在路北區某燒烤店聚餐飲酒，期間對下班後在同店就餐的王姓女受害人進行騷擾，遭拒後夥同陳某亮等人，對王等4人進行毆打。2時41分接群眾報警後，路北分局機場路派出所民警率輔警於3時09分趕到現場開展處置工作。在公安部統一組織指揮下，河北、江蘇公安機關密切配合，翌日將9人全部拘捕。

公安機關在偵辦中發現陳某志的其他犯罪線索，包括2015年以追討索要債務為由，對他人實施毆打後非法拘禁，2018年明知他人向其抵債的私家車為盜搶車輛，仍隱瞞事實並進行質押貸款，今年在唐山某酒店實施網絡賭博洗錢違法犯罪活動等。至於是否涉嫌黑惡組織犯罪，正在加緊偵查調查。

省紀委監委指，檢監察機關對唐山市某燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件及其他相關案件涉及的公職人員涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查。 經省紀委監委指定管轄，唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委調查。

另外， 市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長范立峰等亦分別受查。

所謂 指定管轄，即 上級紀檢監察機關有權指定下級機關對其他下級紀檢監察機關管轄的黨組織和黨員、幹部以及監察對象涉違紀或者職務違法等進行審查調查，必要時可以直接進行調查。其目的一般在於 防止因管轄不明而發生的爭議，例如涉事實或法律原因，使原管轄權法院不能受理，或可能出現重大障礙。

從過往案例來看，由省紀委 指定管轄調查 區政府官員屬於較罕見的情況。

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